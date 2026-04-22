Personas de confianza de Petro: un prófugo, escándalos, miedo y hasta denuncian a la Casa de Nariño, ¿excelente ambiente laboral?

Con los nuevos señalamientos por parte de Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), se recuerda que no es la primera figura que pasa por ese cargo que deja ruidos y cuestionamientos a su paso. Otras “manos derechas” del presidente que han dado de que hablar son la hoy embajadora en Reino Unido Laura Sarabia y el prófugo Carlos Ramón González.
Y es que este es un puesto que se encarga prácticamente de manejarle la agenda al presidente y de ser el enlace del con sus ministros y otros miembros del gabinete.