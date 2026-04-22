Personas de confianza de Petro: un prófugo, escándalos, miedo y hasta denuncian a la Casa de Nariño, ¿excelente ambiente laboral?

Con los nuevos señalamientos por parte de Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), se recuerda que no es la primera figura que pasa por ese cargo que deja ruidos y cuestionamientos a su paso. Otras “manos derechas” del presidente que han dado de que hablar son la hoy embajadora en Reino Unido Laura Sarabia y el prófugo Carlos Ramón González. Y es que este es un puesto que se encarga prácticamente de manejarle la agenda al presidente y de ser el enlace del con sus ministros y otros miembros del gabinete.

El paso de Angie Rodríguez en el Dapre: en medio del caos y los cargos “corbata”

Rodríguez renunció en enero a la dirección del Dapre, y desde ese momento está a cargo del Fondo de Adaptación. En medio de una entrevista este 21 de abril, señaló que el director de la UNGRD, Carlos Carrillo y Juliana Guerrero han incidido en un “boicot” en su contra. Lea también: “En la Casa de Nariño el poder y el dinero los tiene enceguecidos”: Angie Rodríguez, exmano derecha de Petro Rodríguez acusó a Juliana Guerrero, señalada de obtener un título falso de la Fundación Universitaria San José, de que “se ufanaba de tener vínculos con el ELN”. A su vez, acusó al director de la UNGRD Carlos Carrillo de presuntamente pagar a una persona para obtener información sobre ella. Y dijo que el objetivo, según su percepción, “es exterminarme”. Rodríguez fue directora del Dapre casi un año, desde el 6 de febrero de 2025. Y su salida se dio en medio de cuestionamientos en el Fondo de Adaptación, por los puestos “corbata” que habría dejado firmados antes de irse. El Fondo de Adaptación, que hoy dirige, es un organismo que se creó para atender la recuperación y reactivación económica de zonas afectadas por el fenómeno de La Niña que vivió el país entre 2010 y 2011. El caso es que, como reveló EL COLOMBIANO en enero, Rodríguez, entonces directora del Dapre, mandó sacar a 15 personas para traer gente cercana antes de la aplicación de la Ley de Garantías Electorales. Había sido una entidad donde primaban los criterios técnicos antes que políticos; eso, al parecer, se acabó. Rodríguez nombró a 30 personas cercanas en el Fondo, que hicieron parte de una supuesta “reorganización de la entidad”. Y no fueron solo esos: en la semana del 6 de enero se subieron 19 hojas de vida para cargos en el Dapre y, según sus hojas de vida, son funcionarios que pasaron por otras entidades en este Gobierno, con algunas conexiones o cercanía a Rodríguez. Cuando este diario consultó a personas del círculo de Rodríguez, dijeron que los 19 nombramientos del Dapre eran “algo normal” y que los 30 nuevos cargos en el Fondo de Adaptación se dieron porque “Allá había corbatas y necesitamos personal idóneo que salve esa entidad de tanta corrupción”. Pero la gente que salió de esa entidad dijo que cambiaron cargos técnicos por políticos; precisamente, cargos “corbata”.

Carlos Ramón González: de mano derecha a prófugo de la Justicia

Carlos Ramón González hoy es prófugo de la Justicia colombiana y está exiliado por el régimen autoritario de Daniel Ortega en Nicaragua bajo un asilo político. Entró a la dirección del Dapre en abril de 2023, y duró hasta febrero de 2024. Fue cercano al ministro del Interior Armando Benedetti —que en ese entonces no era ministro— y tuvo influencia en la agenda presidencial y en los puentes políticos del Gobierno. Era uno de los hombres más cercanos a Gustavo Petro. Pero volvamos a qué hace en Nicaragua: En noviembre de 2024, la Fiscalía radicó el escrito de acusación en su contra por el entramado de corrupción en la UNGRD. De acuerdo con el ente acusador, González habría actuado como uno de los principales articuladores políticos del entramado del desfalco de la entidad, junto con Olmedo López, exjefe de la UNGRD. Los delitos imputados incluyen cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos. Justo como director del Dapre, González le habría ordenado a Olmedo López que se entregaran 70.000 millones de pesos en contratos a Iván Name, expresidente del Senado ($60.000.000) y Andrés Calle, expresidente de la Cámara ($10.000.000) con el propósito de que brindaran su apoyo en los proyectos de ley del Gobierno que cursaban en el Congreso de la República. Después del Dapre, González aterrizó en la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), a la que tuvo que renunciar en julio de 2024 por estos señalamientos. Lea también: Así habría desaparecido dinero del patrimonio de Carlos Ramón González: faltan $6.000 millones

Laura Sarabia: el caso de la niñera y el polígrafo

ras la salida de González, llegó al Dapre Laura Sarabia, ahora embajadora en Reino Unido, y quien también fue Canciller y directora de Prosperidad Social, entre otros cargos. Sarabia asumió la dirección del Dapre en medio de su estrecha cercanía con Gustavo Petro y de la necesidad de recomponer el manejo político y administrativo de la Casa de Nariño que dejó todo el revuelo de González tras su salida. Su gestión, sin embargo, quedó marcada por el “caso de la niñera”. En 2023, Marelbys Meza, exempleada doméstica de Sarabia, denunció haber sido sometida a una prueba de polígrafo tras la desaparición de un maletín con dinero. Luego se conoció que se habrían usado recursos oficiales de la Presidencia y que hubo participación de miembros de la Policía; el caso ya dejó dos condenados.

Sarabia dejó el cargo de directora del Dapre el 20 de enero del 2025. Sin embargo, también fue premiada: se reitera que luego de eso fue canciller —solo estuvo cinco meses— y ahora es embajadora en Reino Unido.

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