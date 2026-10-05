Los antecedentes de Yahir Acuña que están en el centro de la confrontación con el presidente De la Espriella

La confrontación entre el presidente Abelardo de la Espriella y el alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña, escaló públicamente el pasado 3 de octubre, durante un acto oficial en la capital de Sucre, luego de que el jefe de Estado cuestionara al mandatario local por sus antecedentes judiciales y administrativos.
En su intervención, De la Espriella afirmó que Acuña tiene “13 procesos por corrupción” y advirtió que su Gobierno utilizará los mecanismos legales e institucionales para proteger los recursos públicos destinados al municipio.