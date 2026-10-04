“Me rehúso a creer que me quieran meter en una bolsa”: alcalde Yahir Acuña le responde a De la Espriella

El alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña, respondió en la tarde de este domingo al presidente Abelardo De la Espriella por un video que el mandatario publicó en redes sociales sobre un episodio ocurrido durante el evento “El Milagro de las Regiones”, en Coveñas. Durante el encuentro celebrado en la base de Infantería de Marina en esa región, el jefe de Estado le dijo a Acuña, presente en el lugar, que “bajo el esquema suyo de corrupción yo no trabajo. Sincelejo lo sabe, todo Sucre lo sabe, lo que usted ha hecho con la plata del pueblo sincelejano”. Lejos de parar, De la Espriella siguió: “¿Usted cree que yo voy a confiar en una persona que tiene 13 procesos por corrupción? ¿Usted cree que yo voy a permitir que usted siga haciendo lo que sabe hacer que es politiquería? Sincelejo y Sucre tendrán inversión, pero no tendrán cheques en blanco”. Lea también: “Bajo su esquema de corrupción yo no trabajo”: duro mensaje de De la Espriella a alcalde de Sincelejo Ante esto, Acuña aseguró que el video está “editado y manipulado digitalmente” y le pidió al presidente que publique la grabación completa. Según el alcalde, en las imágenes completas se observa cómo fue intimidado con fusiles durante el evento y cómo un hombre armado permaneció detrás de él durante buena parte de la actividad. “Se me quitó, igual que en el evento, el legítimo derecho a la contradicción, el legítimo derecho a la réplica”, dijo Acuña.

Aseguró que tuvo que levantar las manos porque hombres armados se colocaban detrás de él y que se le indicó que podía permanecer en el lugar, pero en silencio. El mandatario local cuestionó que se le haya impedido intervenir y controvertir lo que decía el presidente. “La diferencia política podemos tenerla, pero no puede ser, señor presidente, que eso llegue a este nivel”, afirmó. Lea también: “Se quiere atornillar con corrupción y politiquería”: De la Espriella lanzó duro mensaje al rector de la Universidad de Córdoba Acuña también le pidió al mandatario que mantenga la presunción de inocencia frente a las investigaciones y procesos judiciales. Dijo que no va a desconocer la presunción de inocencia del presidente ni de personas vinculadas a su Gobierno que, según mencionó, también tienen investigaciones o llamados a juicio. “No hay investigados de segunda, investigados de primera, no hay investigados buenos e investigados malos”, sostuvo. El alcalde cuestionó además el cambio de posición que, según él, tuvo De la Espriella frente a su administración. Recordó declaraciones hechas por el hoy presidente durante la campaña, cuando lo calificó como un alcalde con carácter y destacó sus resultados en seguridad.

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“A uno le puede o no gustar el alcalde de Sincelejo, pero ha dado resultado en materia de seguridad”, recordó Acuña que había dicho De la Espriella. Acuña preguntó por qué esa opinión cambió si las investigaciones y expedientes que hoy se mencionan, según él, ya existían. No se pierda: Yahir Acuña: quién es el alcalde de Sincelejo que pidió un mes de permiso para asistir al Mundial 2026 “¿Acaso los expedientes son nuevos? ¿Acaso las investigaciones son nuevas?”, dijo. El mandatario de Sincelejo también cuestionó que se le esté “perfilando políticamente” y aseguró que el resultado electoral de Sincelejo no puede ser utilizado en su contra. “No me perfile, señor presidente, yo también tengo una familia”, manifestó. Frente a su propia situación jurídica, Acuña señaló que el llamado a juicio al que se refirió está recurrido y que no está en firme. También dijo que no violará la reserva sumarial ni entregará información que corresponda a los organismos de control. “Me rehúso a creer, señor presidente, que me quieran volver un falso positivo. Me rehúso a creer que me quieran meter en una bolsa”, afirmó.

“El presidente no es jefe de gobernadores o alcaldes”: abogado Jaramillo

Juan Esteban Jaramillo Giraldo (identificado en X como @jejaramillog) es un abogado, magíster en Ciencia Política y analista en Medellín. Luego de las palabras del presidente De la Espriella, el juristica cuestionó lo dicho por el mandatario al afirmar que “el presidente no es jefe de gobernadores o alcaldes”.

“¿En cuántos y en cuáles delitos y faltas disciplinarias incurre Espriella con esta intervención? Y aclaremos algo: el presidente no es jefe de gobernadores o alcaldes. Tampoco ejerce funciones de control o juzgamiento. El milagro que está haciendo Espriella con la patria es actuar como dictador pasando por encima de la Constitución y la Ley. ¿Y los altos tribunales? ¡Bien, gracias!”. La situación judicial de Yahir Acuña tiene como antecedente más conocido una investigación de más de 15 años por sus presuntos vínculos con grupos paramilitares.

Estos son los procesos abiertos y cerrados contra Yahir Acuña

En agosto de 2025, la Fiscalía precluyó esa investigación al concluir que no encontró prueba directa, seria y consistente que lo vinculara con las AUC. La decisión quedó en firme. Es decir, no hubo una condena por esos hechos. Dentro de ese expediente se había investigado a Acuña por un presunto vínculo con el bloque Héroes de los Montes de María y por el delito de concierto para delinquir agravado. Durante el proceso, la Corte Suprema llegó a estudiar su situación jurídica, pero en 2013 se abstuvo de imponerle medida de aseguramiento. El expediente, entonces, terminó posteriormente con la preclusión de la investigación. Distinto es el caso que la Corte ha tramitado por los presuntos vínculos de Acuña con Los Rastrojos Costeños. En este caso, se trata de una investigación penal en curso, no de una condena. El proceso ha incluido declaraciones de testigos y distintas actuaciones de la Corte. La Procuraduría incluso pidió que fuera precluido, al considerar que no había prueba suficiente. También existe una investigación por presunto enriquecimiento ilícito de servidor público, dentro de la cual la Corte Suprema citó a Acuña a indagatoria en junio de 2026. A estos procesos se suma una indagación previa de la Procuraduría General de la Nación por el manejo del Programa de Alimentación Escolar (PAE) de Sincelejo. El Ministerio Público la abrió el 19 de noviembre de 2025 contra Yahir Acuña , luego de que se difundiera un video en el que el entonces alcalde aparecía hablando sobre el funcionamiento del programa, las utilidades y supuestos pagos o dádivas asociados al contrato. Según la Procuraduría, el objetivo de la actuación es establecer si alrededor del PAE se presentaron posibles irregularidades, entre ellas eventuales exigencias de dádivas y un posible incremento patrimonial injustificado. El organismo de control ordenó la práctica de pruebas para esclarecer los hechos y determinar el contexto de las afirmaciones que aparecen en la grabación. La grabación mostraría a Acuña hablando de presuntas millonarias coimas que, de acuerdo con la información entregada por la Procuraduría, podrían ser pagadas por el proveedor después de que se adelantara el pago de la nómina de los trabajadores. Sin embargo, la apertura de la indagación no significa que Acuña haya sido declarado responsable de esos hechos: para ese momento se trataba de una actuación preliminar encaminada a determinar si existió una conducta disciplinariamente relevante. Acuña rechazó los señalamientos y pidió que se realizaran auditorías sobre el programa. También convocó a organismos de control para que verificaran la ejecución del PAE y sostuvo que las denuncias respondían a ataques políticos. La controversia ocurrió en un programa que constituye una de las principales apuestas de su administración. Sincelejo implementó durante su gobierno un esquema de PAE con cobertura universal para los estudiantes del sistema oficial, operado desde 2024 por el Consorcio PAE Universal 2024-2027. En medio de su respuesta al presidente De la Espriella, el alcalde de Sincelejo defendió su trabajo con la Fuerza Pública y aseguró que su gestión ha recibido reconocimientos de distintas instituciones. Mencionó a la DEA, al Departamento de Estado de Estados Unidos, al Ejército, la Armada, la Infantería de Marina y la Dijín. También reivindicó los resultados de seguridad de Sincelejo y aseguró que su administración ha trabajado contra estructuras criminales como el Clan del Golfo y “los norteños”. “La Fuerza Pública no tiene partido político”, concluyó Acuña. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Preguntas y respuestas