Ministro Sanguino sobre llamado a juicio: “Seguiré acudiendo sin ninguna dilación o maniobra de distracción”

Este caso hace parte de las investigaciones del carrusel de la contratación.

    Antonio Sanguino, ministro del Trabajo, a juicio por el caso del carrusel de la contratación. FOTO: Colprensa
El Colombiano
08 de agosto de 2025
bookmark

En un comunicado dirigido a la opinión pública, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino informó que la Corte declaró la nulidad parcial de la audiencia de imputación de cargos realizada el 26 de mayo por tráfico de influencias.

En consecuencia, se ordenó la preclusión y el archivo definitivo de la actuación relacionado con los hechos de 2008 por el caso del carrusel de la contratación.

De acuerdo con la declaración de Sanguino, la Sala también instruyó a la Secretaría para que, bajo el principio de anonimización y en defensa del buen nombre, gestione la exclusión de su nombre de las bases de datos públicas que registren ese proceso.

“Estas determinaciones del más alto tribunal de la justicia colombiana son una muestra de que con plenas garantías constitucionales y legales del debido proceso los ciudadanos podemos defender nuestros derechos”, afirmó Sanguino.

Sin embargo, el alto tribunal mantiene en curso la investigación por presunto tráfico de influencias en hechos de 2009, cuando Sanguino era concejal de Bogotá.

Contexto: Antonio Sanguino, ministro de Trabajo, irá a juicio por escándalo del carrusel de la contratación de Bogotá

La citación por el escándalo del carrusel de la contratación

La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia resolvió este 8 de agosto archivar de manera definitiva la investigación contra el ministro de Trabajo por hechos ocurridos en 2008, pero continuará con el juicio por los hechos de 2009, en los que el funcionario es señalado de incurrir, también, en presunto tráfico de influencias.

Según la Corte, la acusación se centra en su presunta intervención para que Liliana Patricia Paternina fuera nombrada gerente del Hospital de Usme, con el objetivo de influir en la contratación de la nueva sede del centro asistencial.

La Sala Especial de Primera Instancia negó las solicitudes de nulidad para este periodo y ordenó continuar con el trámite de acusación.

En su declaración, Sanguino manifestó que seguirá atendiendo “todas y cada una de las citaciones que me haga la Corte hasta la culminación del proceso sin ninguna dilación”.

Le puede interesar: Corte Suprema acusa a MinTrabajo Sanguino este lunes mientras el Senado discute la reforma laboral de Petro

