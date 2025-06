“Aquí tomando tinto en la 93”: así han respondido los gremios médicos a las injustificadas acusaciones de Petro

Médicos y agremiaciones de la salud han utilizado las redes sociales para rechazar las palabras lanzadas por el presidente Gustavo Petro en medio de una concentración el pasado 21 de junio en La Alpujarra, en Medellín.

El mandatario estaba criticando los reparos que había en su contra por no apoyar la educación superior en el departamento y mencionó que EL COLOMBIANO mintió en una información sobre este aspecto, además de reconocer que no le estaba dando recursos al programa Ser Pilo Paga.

“Yo ya no le entrego dinero a Ser Pilo Paga porque eso es para subsidiar universidades privadas, que cobran la facultad de medicina (sic) ser médico a $30 millones el semestre, ¿y qué pobre puede hacer eso? Por eso las regiones de Colombia no tienen buena salud, los barrios populares de Colombia no tienen buena salud”, declaró el mandatario.

Luego de esas palabras, el mandatario lanzó las palabras que ocasionaron la furia del sector de la salud. “Porque salen es profesionales con dinero y no quieren salir del Poblado o no quieren salir del Parque de la 93 (en Bogotá). Algunos por ética nos acompañan”, sentenció.

Dicho señalamiento no fue bien recibido por parte de médicos, quienes se han tomado las redes sociales para desmentir al presidente.