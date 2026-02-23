Aracataca en crisis: 46 familias huyen del conflicto armado en el municipio

La Defensoría del Pueblo expresó su preocupación por la situación humanitaria que atraviesan comunidades campesinas de la vereda La Fuente, en el corregimiento Cerro Azul del municipio de Aracataca, tras recientes enfrentamientos armados en la zona rural. Aunque las confrontaciones han cesado y no se reportan víctimas civiles hasta el momento, persisten riesgos para la población debido a la presencia de actores armados y a la posible existencia de artefactos explosivos cerca de las viviendas.

De acuerdo con la información expuesta en el Comité de Justicia Transicional, al menos 46 familias —172 personas en total, entre ellas 63 niños, niñas y adolescentes— se han desplazado hacia el casco urbano del municipio. Otras habrían salido hacia localidades vecinas. Las familias desplazadas aún no reciben la atención humanitaria inmediata que contempla la ley.

En tanto, quienes permanecen en la vereda enfrentan restricciones a la movilidad y limitaciones en el uso de medios de transporte, así como la retención de bienes y dispositivos de comunicación.

La Defensoría señaló que estos hechos evidencian la materialización del riesgo advertido en la Alerta Temprana Estructural 020 de 2025, que advertía un escenario de alto riesgo en la Sierra Nevada de Santa Marta y su área de influencia. Según lo indicado, la disputa territorial entre las autodenominadas Conquistadoras de la Sierra (ACSN) y el Clan del Golfo ha generado afectaciones a la población civil y un aumento de la vulnerabilidad en la región.

Ante este panorama, la Defensoría instó a las autoridades nacionales y territoriales a implementar de manera inmediata las recomendaciones contenidas en la alerta y su plan de acción, con el fin de prevenir nuevas vulneraciones de derechos humanos.

También solicitó mantener un monitoreo permanente frente a la posibilidad de nuevas hostilidades y al riesgo de confinamiento prolongado de las comunidades que continúan en la zona rural.

Asimismo, pidió a la administración municipal activar el Plan de Contingencia para garantizar la atención de emergencia a la población desplazada y, de ser necesario, gestionar el apoyo de la Gobernación y de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. En relación con la niñez afectada, solicitó al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar fortalecer la atención integral.

La entidad también exhortó a la Fuerza Pública a adoptar medidas de protección en estricto cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario y a coordinar acciones para la recuperación y el tratamiento digno de los cuerpos de presuntos combatientes reportados en vías del territorio.