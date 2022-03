En medio de esas indagaciones, el ente de control ocupó ocho inmuebles del senador para extinción de dominio. Dichos bienes, según la Fiscalía, están a nombre de Armado Benedetti y tres personas más y tienen un valor aproximado de 8.000 millones de pesos. De ellos, la mayoría están ubicados en Bogotá, Atlántico y Meta.

Tras conocer la cita, Benedetti reaccionó en su cuenta de Twitter. “Hace 1 año me abrieron investigación por enriquecimiento ilícito. Como no hubo ni un testigo ni una prueba, cambian el delito sin justificación ¿eso no es persecución? No me están investigando, están buscando un delito. Llevo 7 investigaciones, 300 testigos y nada que me sueltan”.