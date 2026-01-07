x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

Un operativo encubierto en Bello terminó en balacera y con un capturado, ¿qué pasó?

Por fortuna, los disparos no dejaron como saldo a ningún herido o fallecido. Conozca los detalles.

  • El hecho generó preocupación entre la comunidad del barrio Playa Rica, que vivió momentos de angustia producto del intercambio de disparos. FOTO Cortesía Denuncias Antioquia.
    El hecho generó preocupación entre la comunidad del barrio Playa Rica, que vivió momentos de angustia producto del intercambio de disparos. FOTO Cortesía Denuncias Antioquia.
El Colombiano
El Colombiano
07 de enero de 2026
bookmark

La comunidad del barrio Playa Rica, ubicado en Bello, al Norte del Valle de Aburrá, vivió momentos de consternación después de una balacera en plena vía pública.

Según versiones oficiales que emitió la alcaldía de ese municipio, todo ocurrió en el marco de una operación encubierta contra la extorsión coordinada por el GAULA y el CTI de la Fiscalía General de la Nación. El objetivo era, a través de un señuelo, capturar a un hombre señalado de cometer este delito, por lo que una vez el sujeto arribó a recibir el dinero solicitado, fue interceptado por los agentes que se encontraban en el lugar.

Lea más: Cárcel para el médico que mató a una mujer mientras le sacaba drogas del vientre en Medellín

El plan no salió acorde a lo estimado, pues el hombre escapó y no bastando con eso disparó hacia los uniformados intentando herirlos. Estos respondieron detonando sus armas e impactaron el vehículo en el que el señalado se movilizaba.

Si bien logró recorrer algunos kilómetros, haciéndose a la idea de que su fuga había sido exitosa, las autoridades lo capturaron en la comuna 5 Castilla, en el noroccidente de Medellín.

Lo que agrava aún más la situación es que esta misma persona ya había sido detenida el 22 de diciembre del año inmediatamente anterior por el delito de porte ilegal de armas, no obstante, a los días fue puesto en libertad.

Entre tanto y como una buena noticia en medio de la zozobra que padecieron los vecinos del sector, no se registró ningún herido después del intercambio de disparos.

El capturado fue dejado a disposición de la autoridad competente y seguirá bajo investigación por el delito de extorsión.

