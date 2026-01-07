Petro y el “Jaguar” de Inteligencia Artificial frente a las amenazas de Trump

Más allá de la legalidad del ataque de Estados Unidos a bases militares en Venezuela, y más allá de si Donald Trump está provocando al presidente Gustavo Petro al advertirle que debe “cuidar su trasero” —sugiriendo que podría correr la misma suerte que el dictador Nicolás Maduro—, el comportamiento del mandatario colombiano en las redes sociales revela una desconexión con la realidad. Su personalidad en X evoca la de un superhéroe latinoamericano, una figura que parece extraída de las alucinaciones del yagé, con la cual asume posturas en situaciones de extrema delicadeza diplomática.

Petro ha convertido su comparación con el jaguar en un lugar común. Hace meses, publicó un video generado con Inteligencia Artificial en el que su versión digital, ataviada como Indiana Jones, atravesaba la selva amazónica llevando al gran felino con un collar de perro, mientras era seguido por una multitud de indígenas, mestizos y afrodescendientes. Lo que comenzó como una pieza espontánea, terminó consolidándose como un relato mesiánico que sus seguidores replican y que ha cobrado fuerza en las cuentas de Hollman Morris, gerente del Sistema de Medios Públicos (RTVC).

En redes se comercializa un mito: “El jaguar despertará si el águila dorada (Estados Unidos) se atreve a atacar al cóndor (América Latina)”. Ante una imagen publicada por Morris en X —también generada con IA y basada en la estética de la propaganda rusa y cubana—, la escritora Carolina Sanín respondió tajante: “Dejen de delirar y de hacer trovas charras, que esto es muy en serio. Dejen de soñar con la gloria y el martirio; sean adultos y pónganse serios en lugar de encargar cartelitos. Pendejos”.

Los estertores de la revolución guerrillera de los años 70 se han transformado hoy en una marejada de mensajes, imágenes y videos creados con IA. Así, frente a las bravuconadas de Donald Trump, el presidente ha adoptado el perfil de un “indígena bravío”, ignorando que está jugando con la seguridad nacional. La noche del 6 de enero, Petro reposteó dos videos de supuestos militares con mensajes desafiantes: “Trump cree que en Colombia pondremos bandera blanca; si atacas, conocerás por qué no debes meterte en tierra ajena”. Resultó que las cuentas de TikTok de origen eran anómalas: una inexistente y la otra con una única publicación.

Las críticas no se hicieron esperar. “Dizque muy bravero con Trump, pero con la guerrilla nada”, le recriminó el usuario Alexander Ríos. El concejal de Bogotá, Papo Amín, añadió: “Serán órdenes de quedarse quietos ante el terrorismo. No es un secreto que usted, presidente, tiene maniatada a nuestra fuerza pública. Lo suyo es permisividad con los guerrilleros”. La política exterior no admite delirios ni héroes de inteligencia artificial.

Petro, consciente de la imposibilidad de un enfrentamiento bélico con Estados Unidos y de que Trump enfrenta el escrutinio internacional tras la extracción de Maduro —aunque esto último, como en los casos de Netanyahu o Putin, podría no tener consecuencias reales—, recurre al mito y a las frases efectistas. Busca alimentar una leyenda de rebeldía latinoamericana popular entre los jóvenes. No gobierna el presente: apuesta al mito que seduce a una franja joven del electorado, clave para las elecciones de 2026. Mientras Petro juega a ser un líder global, el país padece un desgobierno en múltiples frentes, especialmente en seguridad. En un contexto de altísima tensión internacional, el jefe de Estado colombiano ha optado por el ruido, el mito y la épica de redes sociales, como si gobernar fuera un ejercicio de performance digital.

En 2019, el escritor Alberto Manguel publicó en The New York Times un texto sobre los peligros de las redes sociales que cobra vigencia: “Este fenómeno entraña un riesgo que debe alertarnos: el prestigio de la labor intelectual se ha erosionado... Ese es justamente el recurso de mandatarios como Donald Trump, Andrés Manuel López Obrador o Jair Bolsonaro. Estos políticos han entendido la dinámica de las redes: menos propuestas estructurales y más declaraciones lapidarias”. Estos discursos incitan a la reacción visceral y menosprecian el análisis crítico, debilitando el debate público bajo consignas que recuerdan al franquismo: “¡Muera la inteligencia!”.

Esta es la clave para entender la comunicación del presidente: ante la crisis, vender un cuento. El relato del “hombre rebelde que no teme al imperio” es una versión efectista que no corresponde a un gobernante que tiene la vida de millones en sus manos.

Frente a las amenazas de Trump, Petro no siguió el ejemplo de Gabriel Boric o Lula da Silva, quienes, aunque rechazaron la avanzada militar en Caracas, evitaron ataques personales y la tentación del heroísmo retórico. Petro, fiel a su costumbre, evitó referirse al suplicio que la dictadura de Maduro ha infligido a millones de venezolanos —2.5 millones de los cuales viven exiliados en Colombia—; prefirió rechazar el bombardeo amparándose en la Carta de las Naciones Unidas e invocando la protección de Simón Bolívar. El jaguar de la inteligencia artificial, al parecer, sufre de ceguera parcial.