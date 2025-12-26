Así fue el asalto a mina vinculada con dos esmeralderos asesinados por francotiradores en Bogotá

Por cerca de 11 horas, un comando armado mantuvo secuestrados a 71 trabajadores y miembros del esquema de seguridad de la mina de esmeraldas Cunas, ubicada en Maripí, Boyacá, tras un violento asalto ocurrido el pasado 12 de diciembre, de acuerdo con una investigación revelada por El Tiempo.
El medio conoció videos del ataque, así como testimonios y antecedentes judiciales de algunos de los capturados, quienes registran procesos por homicidio y porte ilegal de armas. El asalto causó daños estimados en cerca de dos millones de dólares.
En contexto: ¿Quién era Jesús Hernando Sánchez, el esmeraldero asesinado por francotirador en norte de Bogotá?
El caso cobró mayor relevancia porque la mina pertenece a Esmeraldas Santa Rosa, empresa vinculada a los comerciantes de gemas Jesús Hernando Sánchez y Pedro Aguilar, asesinados meses atrás por francotiradores en Bogotá.