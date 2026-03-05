x

Asesinaron a hermano de candidata a la Cámara por el Partido de la U

La colectividad se solidarizó con la candidata, quien perdió a su familiar por acciones de presuntos integrantes de las disidencias.

    Claudia Cabrera es candidata a la Cámara de Representantes. Foto: redes sociales
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 2 horas
bookmark

En un grave hecho de violencia registrado este jueves 5 de marzo, fue asesinado José Cabrera, hermano de la exalcaldesa de Policarpa y actual candidata a la Cámara de Representantes por Nariño, Claudia Cabrera Tarazona.

De acuerdo con la información preliminar, el crimen ocurrió en el sector de La Palma, una zona de cordillera ubicada a pocos minutos del casco urbano del municipio de Policarpa.

Lea también: Denuncian la desaparición de Ana Libia Guetio, candidata indígena a curul de paz en Cauca

Reportes iniciales indican que hombres fuertemente armados, presuntamente integrantes del Estado Mayor Central, habrían sacado a la víctima por la fuerza para posteriormente quitarle la vida.

La alerta sobre el suceso fue difundida inicialmente en redes sociales por Eunice Cabrera Tarazona, familiar de la víctima, quien confirmó el fallecimiento y realizó un llamado urgente a las autoridades debido a la crítica situación de seguridad que atraviesa el territorio.

El Partido de la U también le hizo un llamado a las autoridades y especialmente al Gobierno Nacional. “Lamentablemente, las alertas que hemos elevado no han recibido la respuesta efectiva que la gravedad de la situación exige”, denunció a través de un comunicado.

“Por esta razón hacemos responsable al Gobierno Nacional de la integridad física de nuestra candidata y todo su núcleo familiar, esperando que se tomen medidas de manera urgente, que garanticen su vida y ejercicio político”, agregó la colectividad.

Claudia Cabrera, por su parte, expresó su dolor a través de un mensaje donde lamentó que la violencia golpee nuevamente a su familia y a su tierra, asegurando que “este país no puede seguir normalizando la muerte y la impunidad” y reafirmando su compromiso de seguir luchando por la justicia y la paz.

La situación en Policarpa, Nariño, es de alta tensión, ya que, además del asesinato de José Cabrera, se ha reportado la desaparición de otras dos personas en el mismo municipio.

Este panorama de inseguridad ha generado temor entre los habitantes, provocando que algunas personas se desplacen hacia otras zonas para evitar nuevos hechos de violencia.

Siga leyendo: Oposición denuncia falta de garantías tras asesinato de activista del Centro Democrático en Arauca

