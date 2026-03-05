Asesinaron a hermano de candidata a la Cámara por el Partido de la U

En un grave hecho de violencia registrado este jueves 5 de marzo, fue asesinado José Cabrera, hermano de la exalcaldesa de Policarpa y actual candidata a la Cámara de Representantes por Nariño, Claudia Cabrera Tarazona.

De acuerdo con la información preliminar, el crimen ocurrió en el sector de La Palma, una zona de cordillera ubicada a pocos minutos del casco urbano del municipio de Policarpa.

Reportes iniciales indican que hombres fuertemente armados, presuntamente integrantes del Estado Mayor Central, habrían sacado a la víctima por la fuerza para posteriormente quitarle la vida.

La alerta sobre el suceso fue difundida inicialmente en redes sociales por Eunice Cabrera Tarazona, familiar de la víctima, quien confirmó el fallecimiento y realizó un llamado urgente a las autoridades debido a la crítica situación de seguridad que atraviesa el territorio.