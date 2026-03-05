Gobierno y bancos acuerdan $5,2 billones en créditos para atender emergencia por inundaciones

El Ministerio de Hacienda y representantes del sector bancario llegaron a acuerdos sobre la política de créditos en el marco de la atención de la emergencia económica declarada por las inundaciones en ocho departamentos del país.

La política crediticia contempla 270.000 nuevos créditos en todas las modalidades, con recursos cercanos a $5,2 billones y dirigidos a los sectores productivo, vivienda, comercio, industria, agropecuario y turismo.

En materia de los nuevos créditos, el sector bancario propuso un incremento de 15% en el número de créditos y en el monto total de recursos. Para lograrlo, el Gobierno se comprometió a dar garantías de hasta 90% y recursos de redescuento a los bancos para ofrecer tasas al menos 50% inferiores a las actuales.

Se buscará que estos recursos sean destinados especialmente a la economía popular, individual y asociativa, tanto rural como urbana.