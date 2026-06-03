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Un militar muerto y 2 heridos por nuevo ataque con drones del ELN en Norte de Santander

El crimen ocurrió en la zona rural del municipio de Teorama, según el Ejército, cuando las víctimas estaban patrullando.

  • Con esta imagen, el Ejército le rindió homenaje a Wilson Guevara, el soldado asesinado en Norte de Santander. FOTO: CORTESÍA DEL EJÉRCITO.
    Con esta imagen, el Ejército le rindió homenaje a Wilson Guevara, el soldado asesinado en Norte de Santander. FOTO: CORTESÍA DEL EJÉRCITO.
Nelson Ricardo Matta Colorado
Nelson Ricardo Matta Colorado

Actualidad

hace 3 horas
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Un militar fue asesinado durante el cumplimiento de su deber, en un nuevo ataque con drones perpetrado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en Norte de Santander.

El crimen ocurrió en la vereda Los Negritos, del municipio de Teorama, donde había tropas del Batallón Especial Energético y Vial Nº 21 patrullando la zona en la noche de este martes 2 de junio.

De repente, “fueron objeto de un ataque terrorista perpetrado por integrantes del grupo armado organizado ELN, quienes emplearon aeronaves no tripuladas modificadas con artefactos explosivos”, indicó el Ejército en un comunicado.

Las explosiones dejaron dos heridos y le quitaron la vida al soldado profesional Wilson Andrés Guevara Bermeo. Los lesionados fueron evacuados por vía aérea a un hospital de Cúcuta.

“El Ejército Nacional rechaza categóricamente el uso de drones acondicionados con explosivos por parte de los grupos armados organizados, práctica terrorista que vulnera los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, poniendo en riesgo no solo a la Fuerza Pública, sino también a las comunidades de la región”, afirmó la Institución castrense.

En Norte de Santander hay una disputa territorial entre el ELN y el frente 33 del Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF), la disidencia de las Farc que comanda Alexánder Díaz Mendoza (“Calarcá”).

El conflicto se agudizó desde enero de 2025 en la subregión del Catatumbo, incrementando las acciones terroristas, los enfrentamientos y campos minados, que también han perjudicado a los militares que tratan de recuperar el orden público.

Según la estadística del Ministerio de Defensa, entre el 1° de enero y el 30 de abril de este año fueron asesinados 30 miembros de la Fuerza Pública en el cumplimiento de su misión institucional; esto implica una muerte cada cuatro días, en promedio.

De esas víctimas, 13 han sido soldados, 16 patrulleros de la Policía y un auxiliar bachiller.

A esto se suma que en la actualidad hay nueve uniformados secuestrados por el ELN y las disidencias de las Farc; cinco son militares y cuatro policías, además de dos investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía.

TAMBIÉN LE PUEDE INTERESAR: Policía atacado por francotirador murió porque el ELN impidió su evacuación en helicóptero en Norte de Santander

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