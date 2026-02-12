¿Por qué Petro quiere eliminar los estratos y redefinir subsidios en primer semestre de 2026?

El Gobierno Nacional, encabezado por el presidente Gustavo Petro, avanzaría durante el primer semestre de 2026 en la implementación de un nuevo modelo para asignar subsidios que reemplazaría progresivamente el esquema tradicional de estratificación socioeconómica, tal como quedó planteado en el Plan Nacional de Desarrollo. La propuesta busca cambiar la forma en que el Estado clasifica a los hogares colombianos para otorgar subsidios, exenciones y apoyos sociales. En lugar de basarse principalmente en el estrato y la ubicación geográfica, el nuevo sistema tendría en cuenta el ingreso real de las familias. Le puede interesar: Así puede actualizar Sisbén IV por internet para acceder a subsidios del Gobierno nacional

El Registro Único de Ingresos

El eje central de este cambio sería el Registro Único de Ingresos, una herramienta liderada por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) que pretende consolidar información administrativa y bases de datos oficiales para tener una "radiografía" más precisa de la capacidad de pago de los hogares. La intención es que la asignación de subsidios en servicios públicos y programas sociales responda a los ingresos efectivos del hogar y no exclusivamente al estrato de la vivienda. Esto implicaría, por ejemplo, que una familia que viva en un barrio de estrato alto pero tenga ingresos bajos pueda acceder a subsidios. En contraste, hogares ubicados en sectores tradicionalmente clasificados como estratos bajos, pero con ingresos superiores al promedio, podrían recibir menos ayudas o pagar tarifas más altas.

Cambios en servicios públicos y subsidios

Uno de los ajustes más relevantes estaría relacionado con la factura de servicios públicos. El valor ya no dependería directamente del estrato socioeconómico, sino del nivel de ingresos del hogar, lo que modificaría la forma en que hoy se distribuyen los subsidios y contribuciones. El DNP ha señalado que este rediseño también tendría impacto en el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén), encargado de clasificar a los ciudadanos para acceder a ayudas estatales. Con el nuevo esquema, se espera que los hogares puedan reportar de manera más precisa su situación económica y que se reduzcan errores de clasificación.

Implementación gradual