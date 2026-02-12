x

¿Por qué Petro quiere eliminar los estratos y redefinir subsidios en primer semestre de 2026?

El nuevo modelo, contemplado en el Plan Nacional de Desarrollo, reemplazaría la estratificación por un sistema basado en ingresos reales de los hogares, a través del Registro Único de Ingresos.

  El cambio implicaría modificar la forma en que se cobran los servicios públicos en Colombia. FOTO: Juan Antonio Sánchez
    El cambio implicaría modificar la forma en que se cobran los servicios públicos en Colombia. FOTO: Juan Antonio Sánchez
  • FOTO: EL COLOMBIANO
    FOTO: EL COLOMBIANO
Johan García Blandón
Johan García Blandón
hace 6 horas
bookmark

El Gobierno Nacional, encabezado por el presidente Gustavo Petro, avanzaría durante el primer semestre de 2026 en la implementación de un nuevo modelo para asignar subsidios que reemplazaría progresivamente el esquema tradicional de estratificación socioeconómica, tal como quedó planteado en el Plan Nacional de Desarrollo.

La propuesta busca cambiar la forma en que el Estado clasifica a los hogares colombianos para otorgar subsidios, exenciones y apoyos sociales. En lugar de basarse principalmente en el estrato y la ubicación geográfica, el nuevo sistema tendría en cuenta el ingreso real de las familias.

El Registro Único de Ingresos

El eje central de este cambio sería el Registro Único de Ingresos, una herramienta liderada por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) que pretende consolidar información administrativa y bases de datos oficiales para tener una “radiografía” más precisa de la capacidad de pago de los hogares.

La intención es que la asignación de subsidios en servicios públicos y programas sociales responda a los ingresos efectivos del hogar y no exclusivamente al estrato de la vivienda.

Esto implicaría, por ejemplo, que una familia que viva en un barrio de estrato alto pero tenga ingresos bajos pueda acceder a subsidios. En contraste, hogares ubicados en sectores tradicionalmente clasificados como estratos bajos, pero con ingresos superiores al promedio, podrían recibir menos ayudas o pagar tarifas más altas.

Cambios en servicios públicos y subsidios

FOTO: EL COLOMBIANO
FOTO: EL COLOMBIANO

Uno de los ajustes más relevantes estaría relacionado con la factura de servicios públicos. El valor ya no dependería directamente del estrato socioeconómico, sino del nivel de ingresos del hogar, lo que modificaría la forma en que hoy se distribuyen los subsidios y contribuciones.

El DNP ha señalado que este rediseño también tendría impacto en el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén), encargado de clasificar a los ciudadanos para acceder a ayudas estatales. Con el nuevo esquema, se espera que los hogares puedan reportar de manera más precisa su situación económica y que se reduzcan errores de clasificación.

Implementación gradual

De acuerdo con la planificación oficial, el nuevo modelo comenzaría a operar de manera progresiva durante el primer semestre de 2026. Sin embargo, los estratos no desaparecerían de inmediato del ordenamiento territorial, ya que seguirían vigentes mientras se realizan los ajustes normativos y técnicos necesarios.

El calendario prevé que el proceso se implemente de forma gradual antes de finalizar el actual periodo presidencial, el 7 de agosto de 2026, aunque su consolidación total podría tomar más tiempo.

Entre los escenarios que se contemplan está que adultos mayores que residan en barrios tradicionalmente acomodados puedan acceder a beneficios como la devolución del IVA o programas como Colombia Mayor, siempre que su nivel de ingresos lo justifique.

La puesta en marcha definitiva dependerá de la reglamentación que continúe estructurando el DNP y de la integración completa de las bases de datos necesarias para evitar exclusiones o asignaciones erróneas.

