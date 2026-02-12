Disidencias de ‘Iván Mordisco’, responsables del 47,1% de casos de reclutamiento de menores

Los niños son el sujeto de derechos más importante para la Constitución Política de Colombia. No por eso dejan de ocurrir abusos en su contra, más aún en el marco del conflicto armado. El día de las Manos Rojas alza la voz contra uno de los peores flagelos que existen en su contra: el reclutamiento forzoso. Para los 257 casos que documentó la Defensoría del Pueblo en 2025, casi la mitad (47,1%) corresponden a las disidencias de ‘Iván Mordisco’. La fecha se conmemora desde la firma del Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la Participación de niños, niñas y adolescentes (NNA) en los conflictos armados, para recordar la urgencia de mantener a los menores por fuera de la guerra y de que el Estado actúe para consolidar respuestas que prevengan el reclutamiento y atiendan integralmente a las víctimas.

Los grupos armados que serían responsables

La Defensoría del Pueblo estableció que, pese a los esfuerzos institucionales, el panorama documentado es desalentador: durante el 2024 se registraron 651 casos de reclutamiento y durante 2025 fueron 257. Sin embargo, no quiere decir que el flagelo se haya reducido, puesto que existe un subregistro alto. Este, según la Defensoría, viene del temor de las familias a denunciar y del control territorial ejercido por los grupos armados ilegales, quienes amenazan e intimidan de diferentes maneras a las comunidades para silenciarlas. De acuerdo con el monitoreo realizado por la entidad nacional de derechos humanos, los grupos presuntamente responsables del reclutamiento en 2025 fueron el Estado Mayor Central (disidencias de ‘Iván Mordisco) en un 47,1%, otras disidencias en un 15,6%, el ELN en un 11,7%, el Ejército Gaitanista de Colombia o ‘Clan del Golfo’ en un 8,2%, otros grupos y estructuras en un 7,7%, el Estado Mayor de Bloques y Frente de ‘Calarcá’ en un 6,6% y la Segunda Marquetalia de Iván Márquez en un 3,1%. De hecho, otra cifra alarmante es que, de las 349 alertas tempranas emitidas por la Defensoría desde 2017, 299 advierten riesgos de reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes. Lea también: Persiste el reclutamiento forzado de menores en Colombia: 257 casos en 2025

¿Cómo ha cambiado el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes?

El reclutamiento forzoso de NNA, como otras dinámicas del conflicto, cambia permanentemente. De acuerdo con documentos del ICBF a los que tuvo acceso este diario, hoy el reclutamiento se presenta de forma menos visible a través de amenazas, presión comunitaria, uso de escuelas y promesas de protección o ingresos. Además, persisten brechas importantes en cuanto a detección temprana, capacidad de reacción territorial cuando las amenazas escalan rápidamente y articulación interinstitucional que llega tarde o fragmentada, si es que llega. Otros riesgos incluyen las retaliaciones contra las familias, el uso o ataque de instituciones educativas, el deterioro de la escuela como entorno protector y la normalización del riesgo en comunidades donde la presencia armada ya es parte de la cotidianidad.

¿Qué dice el ICBF?

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) ha atendido a 8.232 NNA víctimas del reclutamiento entre 1999 y 2025, lo que solo representa un total de los casos totales. La entidad expone, a su vez, que ha aumentado el número de desvinculados atendidos, pero eso no necesariamente implica que haya mayor efectividad en el trabajo del Estado y la Fuerza Pública, sino que también puede indicar un incremento en la captación por parte de los grupos armados. Pero no se tiene certeza de ninguna. En conjunto con la Defensoría del Pueblo, el ICBF clasifica a Antioquia, Arauca, Cauca, Nariño y Norte de Santander como los departamentos donde los niños, niñas y adolescentes son mayormente afectados por el reclutamiento forzoso.

¿Qué acciones concretas se han planteado para enfrentar el problema?