Así fue el homenaje de María Claudia Tarazona a Miguel Uribe: entre el dolor por su asesinato y el respaldo a la aspiración presidencial de su suegro

Un mes después del magnicidio, la justicia sigue tras el autor intelectual y adelanta los procesos de siete detenidos vinculados a la acción criminal.

  • María Claudia Tarazona, viuda del senador Miguel Uribe. Foto: captura de video
    María Claudia Tarazona, viuda del senador Miguel Uribe. Foto: captura de video
El Colombiano
El Colombiano
hace 11 horas
bookmark

Un mes después del atentado que le costó la vida al senador Miguel Uribe, el parque El Golfito volvió a convertirse en escenario de su voz. En el mismo lugar donde el 7 de junio recibió el ataque, su esposa, María Claudia Tarazona, y su padre, Miguel Uribe Londoño, quien semanas atrás había lanzado su precandidatura presidencial por el Centro Democrático, encabezaron un homenaje cargado de memoria, fe y llamados a la unidad.

El acto reunió a decenas de personas que escucharon las palabras de Tarazona, quien pasó un par de semanas por fuera del país tras el entierro de su esposo.

Lea aquí: Las hipótesis de Petro están enredando la investigación de muerte de Miguel Uribe

“Hoy más que nunca, pidámosle a Dios y a la Virgen que curen a nuestra amada Colombia. Miguel sacrificó su vida, el poder ver crecer a Alejandro, cosas tan maravillosas como su primer día de colegio, ver graduarse a las niñas... Que su sacrificio no sea en vano”, dijo.

Tarazona llamó a la unidad frente a la violencia y aseguró que el país puede recuperar la seguridad y la decencia. En ese momento, al pronunciar la frase La decencia gobernará, giró la mirada hacia su suegro, en un gesto que fue interpretado como un apoyo a la candidatura presidencial de Uribe Londoño.

El homenaje también buscó resignificar el lugar de la tragedia. “Hoy estamos acá porque queremos reivindicar este lugar. Que este no sea recordado como el lugar donde mataron a Miguel, sino como el lugar donde lo recordemos más vivo que nunca”.

Conozca: “Pido una disculpa por lo causado”: capturado por crimen de Miguel Uribe tras ser enviado a prisión

La mujer aprovechó para recordar la última despedida de su esposo antes del atentado. “El siete de junio, Miguel se despidió diciéndonos: ‘nos vemos más tarde, vamos a comernos una pizza’. Ni mis hijos, ni él mismo, ni yo, nos imaginamos que nunca más lo íbamos a volver a ver”.

El evento cerró con un mensaje que mezcló duelo y desafío: “Miguel está más vivo que nunca, somos millones de colombianos en donde él vive y donde estaremos unidos para derrotar el mal”.

A un mes del magnicidio, las autoridades mantienen la búsqueda del autor intelectual mientras avanzan los procesos contra los siete capturados y judicializadas por su presunta participación.

