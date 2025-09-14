Tres hombres fueron asesinados en medio de un acto de intolerancia en un bar de Popayán, Cauca

Tres hombres murieron en la madrugada de este domingo en Popayán en un hecho de violencia que se produjo al interior de un establecimiento nocturno de la capital caucana.
El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz informó que los hombres estaban departiendo en el bar BBT del barrio Bello Horizonte y, sobre las 3:00 de la mañana, en medio de un acto de intolerancia, uno de ellos desenfundó un arma y atacó a tres sujetos, que murieron en el lugar por la gravedad de las heridas.