Asesino de una niña en el Huila está a punto de quedar en libertad; acusan a jueza de negligencia

Se trata del hombre que intentó violar y asesinó a María Camila Plazas en hechos ocurridos el 27 de enero de 2023. El Tribunal Superior de Neiva ordenó el arresto de la juez que lleva el caso por desacatar una tutela que le obligaba a darle celeridad al juicio contra el detenido.

    Él es Jonathan Francisco García Tapias, oriundo de Medellín, y quien fue capturado minutos después del crimen de la niña María Camila Plazas. FOTOS: Fiscalía, archivo, y cortesía
El Colombiano
hace 3 horas
bookmark

La familia de María Camila Plazas lleva dos años sin ella y dos años esperando justicia por su crimen. La menor fue asesinada tras oponer resistencia a ser abusada el 27 de enero de 2023, cuando tenía 10 años.

Un hombre, que vio la puerta de la casa de la niña abierta, en el barrio La Virginia de Pitalito, Huila, entró y atacó a la menor. El desconocido ingresó a la vivienda bajo los efectos de sustancias psicoactivas y, una vez allí, intentó abusar sexualmente de ella.

Lea aquí: Turista estadounidense abusó de niñas en Medellín y fue condenado a cadena perpetua

Al parecer, la niña opuso resistencia y desató la ira del agresor, quien le habría propinado cuatro puñaladas en la espalda de las que María Camila no sobrevivió. En su intento por huir, el delincuente también apuñaló a Luz Marina Valderrama, la abuela de la menor, y mató a la mascota de la casa. Finalmente, fue detenido en flagrancia.

El agresor fue identificado como Jonathan Francisco García Tapias, oriundo de Medellín y quien en ese momento llevaba dos días en libertad tras purgar una pena de un año y cuatro meses, precisamente, por el delito de acto sexual violento.

Ahora, de nuevo en prisión por el mismo delito, el hombre de 29 años podría recobrar su libertad por vencimiento de términos, pues el caso en su contra no ha avanzado tras dos años del crimen.

El hecho ha generado indignación en la región, tanto que hasta la juez que lleva el caso tendrá que pagar cinco días de arresto.

Según el periodista Melquisedec Torres, el caso está en manos de la juez Primera Penal del Circuito de Pitalito, Martha Lucia Muñoz Gómez, a quien el Tribunal Superior de Neiva le ordenó cinco días de arresto por desacatar una orden de tutela que la obligaba a darle celeridad al juicio contra García Tapias.

Siga leyendo: Padrastro que abusaba de una adolescente de 15 años en Medellín fue capturado

El abogado de la familia de la víctima advirtió que si en marzo no hay una condena de primera instancia, el presunto asesino tendrá derecho a su libertad por vencimiento de términos.

Tras su captura en 2023, la Fiscalía halló material suficiente para señalar al hombre como el homicida de la niña y le imputó los delitos de homicidio agravado y tentativa de homicidio agravado por la agresión contra la abuela. El procesado no aceptó los cargos y desde entonces permanece en prisión.

