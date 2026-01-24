Turista estadounidense abusó de cinco niñas en Colombia y fue condenado a cadena perpetua

Un turista norteamericano de 69 años fue condenado a cadena perpetua luego de ser encontrado culpable de viajar a Colombia para abusar sexualmente de menores y producir pornografía infantil. Según narró el Departamento de Justicia de Estados Unidos a través de un comunicado de prensa, el abusador, identificado como Manuel Poceiro, ya estaba en la mira de las autoridades desde hace más de dos años, por presuntamente estar implicado en actividades de narcotráfico. Le puede interesar: Entrenador de fútbol se habría aprovechado de deportistas para grabar pornografía infantil en Medellín Dicha entidad señaló que, desde el 6 de febrero de 2024, Poceiro se reunió con un tercero supuestamente para encontrar apoyo para transportar y lavar dinero proveniente de la comercialización de estupefacientes.

Los investigadores establecieron que en esa reunión, el hoy condenado habría exhibido múltiples fotografías y videos en las que aparecían varias de sus víctimas. La mayor parte de las abusadas, según la justicia, eran menores de edad en Colombia y muchos de los videos habían sido grabados por el mismo Poceiro. Con esa alerta a cuestas, Poceiro aterrizó en Miami, en el aeropuerto internacional, procedente de un vuelo de República Dominicana, y allí fue detenido por agentes de seguridad, quienes inspeccionaron su celular.

En una primera revisión superficial, los agentes de la ley encontraron material que documentaba esos abusos y ordenaron una revisión forense de todos sus dispositivos electrónicos. En esa segunda revisión más exhaustiva fue que las autoridades identificaron a por lo menos cinco víctimas y múltiples chats explícitos con menores de entre 14 y 16 años de edad, en las que este les pedía material explícito. Los investigadores también accedieron a información de una casa de cambio en la que encontraron registros de pagos realizados por el condenado dirigidos a terceros, que en realidad iban dirigidas a las menores abusadas.