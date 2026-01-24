Turista estadounidense abusó de cinco niñas en Colombia y fue condenado a cadena perpetua

Un turista norteamericano de 69 años fue condenado a cadena perpetua luego de ser encontrado culpable de viajar a Colombia para abusar sexualmente de menores y producir pornografía infantil.
Según narró el Departamento de Justicia de Estados Unidos a través de un comunicado de prensa, el abusador, identificado como Manuel Poceiro, ya estaba en la mira de las autoridades desde hace más de dos años, por presuntamente estar implicado en actividades de narcotráfico.
Dicha entidad señaló que, desde el 6 de febrero de 2024, Poceiro se reunió con un tercero supuestamente para encontrar apoyo para transportar y lavar dinero proveniente de la comercialización de estupefacientes.