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Así fue como un dron paralizó la operación del aeropuerto El Dorado, ¿funcionó el sistema antidrones?

Mientras estaban las inspecciones en las pistas, pasajeros reportan retrasos y afectaciones en itinerarios a través de redes sociales.

  • Aeropuerto El Dorado. Foto: Colprensa
    Aeropuerto El Dorado. Foto: Colprensa
El Colombiano
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hace 2 horas
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Este martes en la noche, las operaciones aéreas del aeropuerto El Dorado estuvieron detenidas por cuenta del sobrevuelo de un dron sobre la plataforma internacional de esa terminal.

A través de comunicados de prensa, y declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se dio a conocer que sobre las 6:36 de la tarde la Aeronáutica Civil (Aerocivil) detecto la presencia del equipo no tripulado y activó los protocolos de seguridad operacional.

Minutos posteriores se ordena la suspensión inmediata de despegues y aterrizajes para proteger a aeronaves y pasajeros.

Lea también: Sistema antidrones del MinDefensa, ¿por qué el director de la UNP viajó a Turquía y se reunió con empresa interesada en billonario contrato?

Hacia las 7:00 p. m., informó...

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