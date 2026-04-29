Así fue como un dron paralizó la operación del aeropuerto El Dorado, ¿funcionó el sistema antidrones?

Este martes en la noche, las operaciones aéreas del aeropuerto El Dorado estuvieron detenidas por cuenta del sobrevuelo de un dron sobre la plataforma internacional de esa terminal. A través de comunicados de prensa, y declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se dio a conocer que sobre las 6:36 de la tarde la Aeronáutica Civil (Aerocivil) detecto la presencia del equipo no tripulado y activó los protocolos de seguridad operacional. Minutos posteriores se ordena la suspensión inmediata de despegues y aterrizajes para proteger a aeronaves y pasajeros. Lea también: Sistema antidrones del MinDefensa, ¿por qué el director de la UNP viajó a Turquía y se reunió con empresa interesada en billonario contrato? Hacia las 7:00 p. m., informó...