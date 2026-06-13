Iván Cepeda cierra su campaña presidencial con actos en Bogotá y Bucaramanga

Iván Cepeda culminó su campaña presidencial con dos actos masivos realizados en Bucaramanga y Bogotá. El primero se desarrolló ayer 12 de junio en la capital santandereana, con una movilización centrada en temas relacionados con la vida, el agua y la protección de los ecosistemas. El segundo tuvo lugar el día de hoy 13 de junio, en la Plaza Cultural Santamaría, en el barrio Santa Fe de la capital del país, donde participaron dirigentes del Pacto Histórico y representantes de sectores políticos de centro que respaldaron su candidatura. Siga leyendo: Dos modelos de país muy distintos: ¿quién gobernaría mejor a Colombia entre De la Espriella y Cepeda?

Cepeda inició el cierre de campaña el 12 de junio con una movilización en Bucaramanga. FOTO: Colprensa.

Propuestas ambientales y respaldo al Comité de Santurbán

Un día antes del cierre en Bogotá, Cepeda participó en una movilización en Bucaramanga, donde centró su discurso en la protección del agua, los páramos y la biodiversidad. Ante los asistentes, Cepeda manifestó: “Creemos en una patria que protege la vida, que cuida sus páramos, sus selvas, sus bosques y su biodiversidad. Creemos en una nación que entiende que el desarrollo económico no puede construirse destruyendo la naturaleza y sacrificando los territorios y las comunidades. Creemos que el agua es lo fundamental, es la fuente y el sustento de la vida”. En su intervención planteó que el debate electoral enfrenta visiones distintas sobre el desarrollo del país y vinculó la discusión con temas ambientales y de ordenamiento territorial. También cuestionó las propuestas de su rival presidencial relacionadas con el sector extractivo. Al referirse a Abelardo de la Espriella, afirmó: “Derrotado Uribe, han traído a reemplazarlo a un sombrío e inescrupuloso abogado de narcotraficantes y estafadores, el señor Abelardo de la Espriella. Él no respeta la Constitución, no respeta las leyes ni las reglas, cree que lo único que se impone en Colombia es la violencia, de la cual estamos hartos y que vamos a acabar”. Cepeda sostuvo además que una eventual expansión de actividades como el fracking y algunos proyectos mineros tendría efectos sobre ecosistemas estratégicos. En ese contexto señaló: “Ese sería el futuro de Santurbán si llegase a imponerse ese proyecto totalitario, regresivo y absolutamente voraz y ambicioso”.

Entre los compromisos anunciados durante el acto en Bucaramanga mencionó: 1. Impulsar la gestión pública y comunitaria del agua. 2. Avanzar en la construcción de plantas de tratamiento en Río de Oro para fortalecer el saneamiento básico en Bucaramanga y Girón. 3. Desarrollar proyectos en Ríofrío para beneficiar al municipio de Floridablanca. 4. Promover medidas para la protección de las fuentes hídricas y garantizar el acceso al agua potable. 5. Fortalecer la conservación del Páramo de Santurbán y de otros ecosistemas estratégicos. Sobre este último punto, indicó: “Asumimos el compromiso de proteger definitivamente a Santurbán para un ordenamiento definitivo alrededor del agua, que proteja ecosistemas que son estratégicos y construya alternativas económicas y sociales para las comunidades de Soto Norte”. El candidato también señaló que el crecimiento económico y la seguridad energética pueden avanzar junto con políticas de protección ambiental y reiteró su posición frente al fracking. “Con lo que no estamos de acuerdo es en depredar la naturaleza y mi gobierno no hará fracking”, reafirmó.

Respaldo público del Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán

Durante la actividad se informó que el Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán expresó públicamente su respaldo a la candidatura de Cepeda. De acuerdo con lo señalado por la campaña, se trata de la primera vez que esa organización apoya de manera pública a un aspirante presidencial en sus 17 años de existencia. Según lo anunciado, ambas partes suscribieron un acuerdo orientado a impulsar iniciativas relacionadas con la protección de ecosistemas, la prohibición del fracking y la promoción de alternativas económicas sostenibles.

Bogotá reúne a dirigentes aliados en el acto final de campaña

El 13 de junio, Cepeda encabezó el acto final de su campaña en la Plaza Cultural Santamaría de Bogotá. En el evento participaron dirigentes del Pacto Histórico y representantes de partidos de centro que se sumaron a su coalición para la segunda vuelta presidencial. Durante su intervención, el candidato hizo un balance de las actividades desarrolladas durante la campaña y destacó la participación ciudadana en los eventos realizados a nivel nacional. Al cierre de su discurso señaló: “Hemos movilizado a más de un millón 300 mil personas en actos públicos, hemos obtenido una gran votación en la primera vuelta y hemos elegido a la bancada parlamentaria más numerosa del país”. En la misma intervención, el candidato se refirió al escenario político de la segunda vuelta y afirmó: “Logramos derrotar a la derecha tradicional de Álvaro Uribe”. Una parte de su discurso estuvo dedicada a cuestionar a Abelardo de la Espriella y a advertir sobre lo que considera riesgos ambientales en caso de un eventual gobierno de su contendor. “Quieren acabar con la naturaleza, quieren acabar con los páramos. No se lo vamos a permitir”, afirmó.