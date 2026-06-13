Iván Cepeda cierra su campaña presidencial con actos en Bogotá y Bucaramanga

Iván Cepeda culminó su campaña presidencial con dos actos masivos realizados en Bucaramanga y Bogotá. El primero se desarrolló ayer 12 de junio en la capital santandereana, con una movilización centrada en temas relacionados con la vida, el agua y la protección de los ecosistemas.
El segundo tuvo lugar el día de hoy 13 de junio, en la Plaza Cultural Santamaría, en el barrio Santa Fe de la capital del país, donde participaron dirigentes del Pacto Histórico y representantes de sectores políticos de centro que respaldaron su candidatura.
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