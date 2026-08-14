Presidente De la Espriella propone “Plan Marshall” para reconstruir el Chocó tras el terremoto, ¿de qué se trata?

Tras su llegada al departamento de Chocó, el presidente Abelardo de la Espriella anunció este viernes 14 de agosto la propuesta de un “Plan Marshall” para el departamento que fue el epicentro del terremoto de 7.4 que ha dejado 287 fallecidos, 378 personas desaparecidas y 56.448 familias afectadas hasta ahora. Le puede interesar: Funcionario de Petro fue quien rechazó ayuda internacional tras el terremoto, como ocurrió con las inundaciones en Córdoba Inicialmente, hizo un reconocimiento a la gobernadora del departamento, Nubia Carolina Córdoba, por sus labores tras el terremoto, recalcando que “Colombia está acostumbrada a renacer en medio de la adversidad y esto no nos va a quedar pequeño”.

Algunos de los destrozos que dejó el terremoto de 7.4 en el departamento del Chocó. FOTO: Gobernación del Chocó y AFP

Sobre el plan que se adelanta para atender a los damnificados por el terremoto, el presidente aseguró que esta tragedia puede ser una oportunidad de progreso para el Chocó, bajo la propuesta de un Plan Marshall, que utilizaron los Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial. “En medio de esta terrible tragedia, es una oportunidad para el Chocó; quiero proponer un plan especial, un Plan Marshall para el Chocó porque ha sido abandonado a su suerte por el centralismo y el poder en Bogotá, como si no existiera, y quiero darle en la patria milagro a este departamento de gente extraordinaria el lugar que se merece”, expresó el mandatario colombiano.

Además, agregó en su mensaje que durante su gobierno le dará el espacio que se merece y lo reivindicará, iniciando con el proceso de reconstrucción del departamento tras el terremoto ocurrido en la mañana del pasado lunes 10 de agosto. “Este es un departamento fundamental para el gobierno de la patria milagro. Hay que meterle la mano al Chocó y a estos departamentos que han sido abandonados a su suerte y que merecen que el Estado haga presencia”, concluyó Abelardo tras regresar a territorio chocoano y analizar la situación con todas las autoridades.

El Plan Marshall: la inyección millonaria que reconstruyó Europa tras la devastación por la guerra

El Plan Marshall, también conocido como el Programa de Recuperación Europea, fue una iniciativa de los Estados Unidos, diseñada por el secretario de Estado George C. Marshall, para ayudar a Europa Occidental, devastada por la Segunda Guerra Mundial. La propuesta consistió en inyectar durante cuatro años 13.300 millones de dólares de la época (equivalentes a más de 160.000 millones actuales), con el objetivo primordial de reactivar el tejido productivo del continente y devolver la estabilidad financiera a la región. Esta estrategia, que empezó a funcionar desde el 3 de abril de 1948 en adelante, ayudó a reconstruir aquellas zonas destruidas por la guerra, eliminar barreras al comercio, modernizar la industria europea y hacer próspero de nuevo al continente.

Harry S. Truman firmando la Ley de Cooperación Económica (1948). FOTO: Getty

A diferencia de los préstamos tradicionales que generan deudas sofocantes, el gran rasgo distintivo del plan fue que entre el 85% y el 90% de los fondos se entregaron como donaciones directas. De las 16 naciones beneficiadas, el Reino Unido (con un 26% del total), Francia (18%), la recién creada Alemania Occidental (11%) e Italia (11%) concentraron la mayor parte de la asistencia. Estos recursos no solo permitieron financiar la compra de maquinaria, combustible y alimentos, sino que sentaron las bases para que la producción industrial europea creciera un asombroso 35% entre 1948 y 1952. Más allá de la ayuda humanitaria y económica, el Plan Marshall fue una de las maniobras geopolíticas más audaces del siglo XX. Hasta la actualidad, la iniciativa del Plan Marshall se mantiene como el estándar histórico definitivo de cómo el “pragmatismo económico y la diplomacia” pueden transformar una devastación en desarrollo. También le puede interesar: “No nos dejen solos”: alcalde de El Litoral de San Juan en Chocó pidió ayuda tras el devastador terremoto en Colombia Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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