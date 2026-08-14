Presidente De la Espriella propone “Plan Marshall” para reconstruir el Chocó tras el terremoto, ¿de qué se trata?

Tras su llegada al departamento de Chocó, el presidente Abelardo de la Espriella anunció este viernes 14 de agosto la propuesta de un “Plan Marshall” para el departamento que fue el epicentro del terremoto de 7.4 que ha dejado 287 fallecidos, 378 personas desaparecidas y 56.448 familias afectadas hasta ahora.
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Inicialmente, hizo un reconocimiento a la gobernadora del departamento, Nubia Carolina Córdoba, por sus labores tras el terremoto, recalcando que “Colombia está acostumbrada a renacer en medio de la adversidad y esto no nos va a quedar pequeño”.