Nueva actualización: Van 287 muertos, 3.975 heridos y 378 desaparecidos por el terremoto en Colombia

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) entregó un nuevo balance sobre el terremoto de magnitud 7,4 que se registró a las 7:34 de la mañana del 10 de agosto en el país y cuyo epicentro se ubicó en San José del Palmar, Chocó. La tragedia ha generado un profundo dolor debido a las más de 100 réplicas que se han registrado y a los más recientes temblores de magnitud 4,2 y 4,0, cuyos epicentros se ubicaron en San José del Palmar y Nóvita, Chocó. Con corte a las 9:00 de la mañana de este 14 de agosto, se han reportado 287 personas fallecidas, 3.975 heridas, 378 desaparecidas y 354 rescatadas.

En cuanto a las viviendas, hay 79.108 averiadas y 13.077 destruidas, mientras que 121 edificios han colapsado. En materia de infraestructura y servicios, se reportan 238 centros de salud, 2.486 centros educativos, 2.093 centros comunitarios, 254 vías, 87 acueductos, 50 puentes vehiculares, 7 puentes peatonales y 5 aeropuertos afectados.

En cuanto a los animales, se ha logrado rescatar a 169, mientras que 338 se encuentran afectados. Esto quiere decir que, en el balance nacional, existen 15 departamentos y 437 municipios afectados, así como 56.448 familias y 135.179 personas afectadas. Medicina Legal también entregó un nuevo reporte en el que indicó que ha recibido 260 cuerpos, de los cuales 246 han sido identificados y 222 entregados a sus familiares.

Estas víctimas corresponden a lugares como Pereira, Manizales, Cartago, Belén de Umbría, Armenia-Calarcá, Popayán, Cali, Buenaventura, Buga, Sevilla, Tuluá, Roldanillo y Quibdó. El presidente Abelardo de la Espriella declaró este jueves la emergencia económica para tomar medidas excepcionales que permitan atender la emergencia, que deja a un gran número de damnificados y mantiene al país en zozobra.

El mandatario también anunció la propuesta de un “Plan Marshall” para el Chocó. Inicialmente, hizo un reconocimiento a la gobernadora del departamento Nubia Carolina Córdoba por sus labores tras el terremoto, recalcando en que “Colombia está acostumbrado a renacer en medio de la adversidad y esto no nos va a quedar pequeño”. Sobre el plan que se adelanta para atender a los damnificados por el terremoto, el presidente aseguró que esta tragedia puede ser una oportunidad de progreso para el Chocó, bajo la propuesta de un Plan Marshall, que utilizó los Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial. “En medio de esta terrible tragedia es una oportunidad para el Chocó, quiero proponer un Plan Marshall para el Chocó porque ha sido abandonado a su suerte por el centralismo y el poder, como si no existiera”, manifestó.

Agregó en su mensaje que durante su gobierno le dará el espacio que se merece y reivindicarlo, iniciando con el proceso de reconstrucción del departamento tras el terremoto del pasado lunes. “Este es un departamento fundamental para la patria milagro. Hay que meterle la mano al Chocó y a estos departamentos que han sido abandonados a su suerte y que merecen que el estado haga presencia”, concluyó. Cabe recordar que el “Plan Marshall” fue una iniciativa de los Estados Unidos, diseñada por el secretario de estado George Marshall, para ayudar a Europa Occidental, devastada por la Segunda Guerra Mundial. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas