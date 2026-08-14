Nueva actualización: Van 287 muertos, 3.975 heridos y 378 desaparecidos por el terremoto en Colombia

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) entregó un nuevo balance sobre el terremoto de magnitud 7,4 que se registró a las 7:34 de la mañana del 10 de agosto en el país y cuyo epicentro se ubicó en San José del Palmar, Chocó.
La tragedia ha generado un profundo dolor debido a las más de 100 réplicas que se han registrado y a los más recientes temblores de magnitud 4,2 y 4,0, cuyos epicentros se ubicaron en San José del Palmar y Nóvita, Chocó.
Con corte a las 9:00 de la mañana de este 14 de agosto, se han reportado 287 personas fallecidas, 3.975 heridas, 378 desaparecidas y 354 rescatadas.