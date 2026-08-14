“Esto no se reconstruye entre unos pocos”: el llamado del gerente de Grupo Éxito para sumar más ayudas por el terremoto

El terremoto que golpeó varias regiones de Colombia también puso a prueba la capacidad de respuesta de las empresas que tienen operación directa en los territorios afectados. Una de ellas es el Grupo Éxito, que tiene un desafío doble: por un lado, mantener el abastecimiento de alimentos y productos básicos y, al mismo tiempo, acompañar a sus trabajadores y a las comunidades damnificadas.
Juan Lucas Vega Palacio, gerente de Grupo Éxito en Colombia, recorrió durante los dos días posteriores al sismo varias de las zonas afectadas y habló sobre la dimensión de la emergencia, la situación de los colaboradores y las medidas que tomó la compañía para recuperar sus operaciones.
Vega recordó que participó como voluntario en la reconstrucción de las cafeterías tras el terremoto de 1999, una experiencia que, según explicó, fue diferente porque estuvo concentrada principalmente en varios municipios del Quindío.
“Esta fue mucha más expandida”, señaló. La emergencia actual alcanzó ciudades y municipios de diferentes tamaños, entre ellos Pereira y Cali, lo que convirtió el desastre en una tragedia de mayor extensión territorial.
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