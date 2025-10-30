Atentado con explosivos en Patía, Cauca, deja un soldado muerto y diez más heridos

Un ataque contra el Ejército en el departamento del Cauca dejó un soldado muerto y diez uniformados heridos. El hecho ocurrió en el corregimiento de El Patía, donde disidentes de las Farc instalaron y activaron una carga explosiva en plena vía Panamericana, en el tramo que conecta Popayán con Pasto.

Las víctimas, según el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, fueron trasladadas a centros asistenciales en Popayán, mientras las autoridades adelantan operaciones en la zona para ubicar a los responsables.