Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

Con explosivos y drones atacaron una estación de Policía en El Peñol, Nariño

El balance preliminar indicó que dos policías resultaron lesionados.

  • Los habitantes del municipio de El Peñol (Nariño) escucharon al menos cuatro explosiones durante la mañana de este martes 11 de noviembre. FOTO: REDES SOCIALES
El Colombiano
11 de noviembre de 2025
bookmark

Las autoridades alertaron sobre un ataque con explosivos y drones contra una estación de Policía que se registró en el municipio de El Peñol, en Nariño. El hecho dejó dos uniformados heridos.

De acuerdo con los reportes, fueron más de cuatro las explosiones que se escucharon durante la mañana de este martes. Los responsables del atentado habrían sido grupos armados ilegales que lanzaron los explosivos desde las montañas que rodean el municipio, acompañados de disparos de fusil dirigidos contra las instalaciones policiales.

En la región operan estructuras disidentes de las Farc que han incrementado sus acciones contra la fuerza pública en las últimas semanas. Sin embargo, hasta el momento, los autores de estos hechos continúan siendo materia de investigación.

Luego del atentado, las autoridades desplegaron un operativo conjunto con apoyo del Ejército Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana para reforzar la seguridad en la zona y apoyar a los uniformados que permanecen en la estación.

Además, los dos policías lesionados fueron atendidos en el hospital local. Ambos se encuentran estables y fuera de peligro.

Según información de inteligencia, se había advertido posibles ataques coordinados contra estaciones de Policía en departamentos como Cauca y Nariño.

El ataque se produce en medio de una nueva ofensiva militar ordenada por el presidente Gustavo Petro en el oriente del país. Se trata de una operación contra las estructuras del cartel de alias “Iván Mordisco” en las selvas del Guaviare, señaladas de amenazar y extorsionar a comunidades campesinas.

El Peñol, ubicado a unos 100 kilómetros de Pasto, en una región históricamente afectada por la presencia de grupos armados ilegales y rutas del narcotráfico.

