Video | Indignación por grupo de “satánicos” que irrumpieron en la misa de la iglesia de San Francisco en Bogotá

Indignación y rechazo ha causado una situación que se presentó este Viernes Santo, cuando un grupo de personas denominadas “satánicas” irrumpió en una misa realizada en la Iglesia de San Francisco, ubicada en el centro de Bogotá.

Videos publicados en redes sociales revelan los momentos en que los protestantes gritaban palabras soeces al mismo tiempo en que usaban cadenas con símbolos religiosos, prendas de látex y maquillajes oscuros.

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Algunos denunciaron que ellos intentaron realizar algunos cánticos mientras los feligreses católicos trataban de cerrar las puertas del templo para evitar ser interrumpidos durante el Viacrucis.

Sin embargo, la situación se salió de control y obligó a la Policía Nacional a hacer presencia en la iglesia para contener a los manifestantes y permitir el transcurso del acto religioso. El grupo también realizó una marcha por la carrera Séptima, utilizando imágenes de figuras religiosas.