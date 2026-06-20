Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Auditoría internacional también concluye que no hubo fraude o irregularidades en la primera vuelta presidencial en Colombia

El IIDH/CAPEL emitió informes de auditoría sobre las etapas poselectorales de la primera vuelta presidencial de 2026 en Colombia y las preelectorales de la segunda vuelta, en los cuales se confirma la integridad del proceso electoral y de sus resultados.

  • Auditoría externa concluye que no hubo fraude durante la primera vuelta presidencial en Colombia, el pasado 31 de mayo de 2026. FOTO: MANUEL SALDARRIAGA
    Auditoría externa concluye que no hubo fraude durante la primera vuelta presidencial en Colombia, el pasado 31 de mayo de 2026. FOTO: MANUEL SALDARRIAGA
El Colombiano
El Colombiano
hace 1 hora
bookmark

Una auditoría externa del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, a través de su Centro de Asesoría y Promoción Electoral (IIDH/CAPEL), concluyó que no hubo irregularidades ni fraude durante la primera vuelta presidencial en Colombia, realizada el pasado 31 de mayo de 2026.

En un informe estadístico presentado ante la Registraduría Nacional del Estado Civil se explicó que se analizaron la totalidad de los resultados electorales mesa por mesa, en el que se descartan inconsistencias y se comprueba, mediante la aplicación de procedimientos matemáticos y estadísticos estandarizados, la validez de los datos.

Lea también: ¿Cómo se moverá el voto decisivo en segunda vuelta?

También afirmaron que no ha habido distorsiones ni manipulaciones en los resultados electorales de las elecciones del 31 de mayo. Y es que la aplicación de los análisis estadísticos y los resultados de las auditorías realizadas por los auditores permitieron emitir un dictamen técnico favorable.

Los informes de las elecciones del pasado 31 de mayo demuestran un desempeño conforme al diseño y contratación de los sistemas y procesos que tuvieron lugar durante la totalidad del ciclo electoral, incluyendo el escrutinio definitivo y la consolidación de esos resultados.

Revisión para la segunda vuelta

De igual manera, el organismo presentó los informes preelectorales de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, las cuales corresponden a las dos modalidades de auditoría externa internacional contratada: la Auditoría de sistemas y la Auditoría a los componentes técnicos del proceso.

Las auditorías de sistemas para el balotaje tienen alcance sobre el preconteo, las comunicaciones, los escrutinios, la consolidación y la divulgación de resultados, así como sobre la infraestructura tecnológica utilizada en todos los casos.

Ambos informes cuentan con verificaciones efectuadas durante la etapa preelectoral de la segunda vuelta, con insumos técnicos independientes orientados al fortalecimiento de la transparencia, la integridad del proceso electoral y la confianza institucional.

FOTO: Manuel Saldarriaga Quintero
FOTO: Manuel Saldarriaga Quintero

Saldarriaga Quintero, Manuel / Carlos Mario Zapata

Frente a los informes preelectorales para la segunda vuelta, los mismos demuestran que los componentes auditados disponen de controles y mecanismos razonablemente adecuados para soportar de forma segura, estable y continua la operación electoral que corresponde con la jornada y los actos subsiguientes.

Por último, el IIDH/CAPEL señaló que las actividades de auditoría externa continuarán realizándose antes, durante y después de la jornada electoral, con el fin de verificar el desempeño y los procedimientos aplicados en cada etapa del ciclo electoral, hasta la conclusión de este proceso democrático.

Siga leyendo: ¿Batalla de algoritmos? Así se han movido los candidatos en redes: Abelardo con un 52% de impacto frente al 48% de Cepeda

Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí.

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos