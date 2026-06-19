Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

¿Batalla de algoritmos? Así se han movido los candidatos en redes: Abelardo con un 52% de impacto frente al 48% de Cepeda

El cierre de las campañas presidenciales en entornos digitales se definió bajo una asimetría entre volumen y capacidad de movilización de las masas con temas de coyuntura por encima de propuestas individuales.

  • Al concluir el viernes 19 de junio, último día de actividad proselitista, los modelos predictivos de conversación otorgaron a Abelardo de la Espriella un 52% de probabilidad digital frente al 48% de Iván Cepeda Castro. FOTO: Colprensa, Registraduría Nacional y redes sociales @ABDELAESPIRELLA y @IvanCepedaCast
    Al concluir el viernes 19 de junio, último día de actividad proselitista, los modelos predictivos de conversación otorgaron a Abelardo de la Espriella un 52% de probabilidad digital frente al 48% de Iván Cepeda Castro. FOTO: Colprensa, Registraduría Nacional y redes sociales @ABDELAESPIRELLA y @IvanCepedaCast
  • Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda disputarán la segunda vuelta por la presidencia de Colombia. FOTO: Colprensa / El Colombiano
    Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda disputarán la segunda vuelta por la presidencia de Colombia. FOTO: Colprensa / El Colombiano
El Colombiano
El Colombiano
hace 44 minutos
bookmark

A dos días de que las urnas definan la presidencia de Colombia para un nuevo periodo, la contienda política se ha trasladado a los campos digitales, convirtiéndose en una batalla de algoritmos. Los equipos de los aspirantes culminaron su actividad proselitista activa exhibiendo una polarización matemática.

Le puede interesar: Así será el despliegue de la MOE en segunda vuelta: 2.638 observadores en 445 municipios del país

Según las mediciones del modelo conversacional diario de la Colección Procesamiento Análisis (Copra) al cierre de este viernes 19 de junio, Abelardo de la Espriella consolidó una ventaja del 52% en la probabilidad conversacional frente al 48% registrado por Iván Cepeda Castro, sosteniendo un comportamiento reflejado en las últimas acciones y reportes en redes sociales.

Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda disputarán la segunda vuelta por la presidencia de Colombia. FOTO: Colprensa / El Colombiano
Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda disputarán la segunda vuelta por la presidencia de Colombia. FOTO: Colprensa / El Colombiano

El desenlace del cierre de campaña previo a la segunda vuelta

Y es que este viernes 19 de junio representó la última jornada activa de debate en redes sociales. De la Espriella concentró las métricas de dominancia digital mediante un post viral que acumuló más de 2.500 reacciones respecto al asesinato de un menor por parte del ELN, posicionando el eje de seguridad en el tramo final.

El aspirante ‘outsider’ de la derecha agrupó el 50% de la audiencia temática de este día a través de dos vectores: seguridad (28%) y antipetrismo (22%), una configuración sectorial que no había confluido con tal magnitud en las 19 jornadas previas de análisis.

Por su parte, Iván Cepeda sumó en este último tramo el respaldo de la senadora Jennifer Pedraza, figura del espectro de centro externa al Pacto Histórico, orientada a movilizar bases independientes y contener el avance contrario. Un 8% de la conversación fue sobre tensiones postelectorales asociadas a la no aceptación de los resultados oficiales.

El otro balance correspondiente al jueves 18 de junio estuvo determinado por un impacto narrativo externo: la comunicación sostenida entre De la Espriella y el mandatario argentino Javier Milei, hecho que contrarrestó la exposición obtenida por Cepeda el día previo con la vinculación de Claudia López.

Aunque Cepeda obtuvo más de 19.000 aprobaciones en sus publicaciones del día 18 de junio, la dinámica internacional ocupó la atención del debate.

Los datos revelaron, además, que el spam proselitista enfocado en consignas de movilización de votantes decididos alcanzó sus cuotas más altas, lo que constató la parálisis en la captación de nuevos electores no alineados en las plataformas virtuales evaluadas.

La radiografía del impacto en redes durante los primeros 15 días de junio

El escenario de los últimos días se estructuró sobre las tendencias identificadas en la primera mitad del mes por las firmas KREAB y Global News, periodo en el cual se computaron 4,8 millones de publicaciones en medios digitales y redes sociales, con un saldo global de 136.8 millones de interacciones directas.

Durante este ciclo quincenal, la distribución del volumen de menciones expuso un equilibrio numérico formal: la dupla Cepeda-Quilcué aglutinó el 51% de las entradas analizadas (2,46 millones de publicaciones), mientras que la fórmula Espriella-Restrepo obtuvo el 49% restante (2,36 millones de publicaciones).

La diferenciación crítica residió en los niveles de involucramiento de las audiencias. Pese a registrar un menor número total de contenidos circulantes, la candidatura de De la Espriella recolectó 78,1 millones de interacciones, cifra que superó en un 33% a los 58,6 millones de reacciones computadas por el bloque de Cepeda.

El mayor pico volumétrico de toda la secuencia se localizó el primero de junio, fecha posterior a la primera vuelta electoral, jornada en la que los contenidos ligados a Cepeda rebasaron las 430.000 menciones diarias antes de regularizarse en las semanas posteriores.

Los ejes temáticos y focos de interacción de los candidatos

Los reportes agregados confirmaron que el debate digital orbitó alrededor de controversias y coyunturas políticas, relegando las propuestas puntuales de los candidatos a un plano tangencial sin tanta apreciación.

Las agendas temáticas mantuvieron una corriente clara: la conversación concerniente a De la Espriella se concentró en tópicos de economía, empleo, administración de justicia y política exterior; en contraposición, las líneas de intercambio vinculadas a Cepeda priorizaron debates de seguridad, paz, educación y técnica electoral.

Los principales catalizadores de interacciones en el ecosistema digital correspondieron a perfiles corporativos e informativos de medios de comunicación.

También le puede interesar: Más de 50 organizaciones piden compromiso público de Cepeda y Abelardo de reconocer resultados de segunda vuelta presidencial

Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí.

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos