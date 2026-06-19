¿Batalla de algoritmos? Así se han movido los candidatos en redes: Abelardo con un 52% de impacto frente al 48% de Cepeda

A dos días de que las urnas definan la presidencia de Colombia para un nuevo periodo, la contienda política se ha trasladado a los campos digitales, convirtiéndose en una batalla de algoritmos. Los equipos de los aspirantes culminaron su actividad proselitista activa exhibiendo una polarización matemática. Le puede interesar: Así será el despliegue de la MOE en segunda vuelta: 2.638 observadores en 445 municipios del país Según las mediciones del modelo conversacional diario de la Colección Procesamiento Análisis (Copra) al cierre de este viernes 19 de junio, Abelardo de la Espriella consolidó una ventaja del 52% en la probabilidad conversacional frente al 48% registrado por Iván Cepeda Castro, sosteniendo un comportamiento reflejado en las últimas acciones y reportes en redes sociales.

Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda disputarán la segunda vuelta por la presidencia de Colombia. FOTO: Colprensa / El Colombiano

El desenlace del cierre de campaña previo a la segunda vuelta

Y es que este viernes 19 de junio representó la última jornada activa de debate en redes sociales. De la Espriella concentró las métricas de dominancia digital mediante un post viral que acumuló más de 2.500 reacciones respecto al asesinato de un menor por parte del ELN, posicionando el eje de seguridad en el tramo final. El aspirante ‘outsider’ de la derecha agrupó el 50% de la audiencia temática de este día a través de dos vectores: seguridad (28%) y antipetrismo (22%), una configuración sectorial que no había confluido con tal magnitud en las 19 jornadas previas de análisis. Por su parte, Iván Cepeda sumó en este último tramo el respaldo de la senadora Jennifer Pedraza, figura del espectro de centro externa al Pacto Histórico, orientada a movilizar bases independientes y contener el avance contrario. Un 8% de la conversación fue sobre tensiones postelectorales asociadas a la no aceptación de los resultados oficiales.

El otro balance correspondiente al jueves 18 de junio estuvo determinado por un impacto narrativo externo: la comunicación sostenida entre De la Espriella y el mandatario argentino Javier Milei, hecho que contrarrestó la exposición obtenida por Cepeda el día previo con la vinculación de Claudia López. Aunque Cepeda obtuvo más de 19.000 aprobaciones en sus publicaciones del día 18 de junio, la dinámica internacional ocupó la atención del debate. Los datos revelaron, además, que el spam proselitista enfocado en consignas de movilización de votantes decididos alcanzó sus cuotas más altas, lo que constató la parálisis en la captación de nuevos electores no alineados en las plataformas virtuales evaluadas.

La radiografía del impacto en redes durante los primeros 15 días de junio

El escenario de los últimos días se estructuró sobre las tendencias identificadas en la primera mitad del mes por las firmas KREAB y Global News, periodo en el cual se computaron 4,8 millones de publicaciones en medios digitales y redes sociales, con un saldo global de 136.8 millones de interacciones directas. Durante este ciclo quincenal, la distribución del volumen de menciones expuso un equilibrio numérico formal: la dupla Cepeda-Quilcué aglutinó el 51% de las entradas analizadas (2,46 millones de publicaciones), mientras que la fórmula Espriella-Restrepo obtuvo el 49% restante (2,36 millones de publicaciones). La diferenciación crítica residió en los niveles de involucramiento de las audiencias. Pese a registrar un menor número total de contenidos circulantes, la candidatura de De la Espriella recolectó 78,1 millones de interacciones, cifra que superó en un 33% a los 58,6 millones de reacciones computadas por el bloque de Cepeda.

El mayor pico volumétrico de toda la secuencia se localizó el primero de junio, fecha posterior a la primera vuelta electoral, jornada en la que los contenidos ligados a Cepeda rebasaron las 430.000 menciones diarias antes de regularizarse en las semanas posteriores.

Los ejes temáticos y focos de interacción de los candidatos