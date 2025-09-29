Van 12 muertos por licor adulterado en Barranquilla e iguala la tragedia de 2004

Las autoridades de salud del Distrito de Barranquilla informaron que en las últimas horas falleció la persona número 12 como consecuencia de la ingesta de licor adulterado hace una semana en el barrio Centro de la capital del Atlántico. Le puede interesar: Licor adulterado acecha en Feria de las Flores: desmontaron alambiques y negocios piratas. La persona fallecida estaba siendo atendida en el Hospital General Barranquilla, donde estaba recibiendo tratamiento por parte de los galenos de esa institución, a la cual había sido llevado a la unidad de cuidados intensivos. Sin embargo, su cuerpo no resistió el impacto de esa sustancia y falleció este fin de semana. Como se recordará, desde el pasado martes 23 de septiembre se han conocido las muertes de personas que habían consumido licor adulterado en el sector del Boliche, en la capital del Atlántico.

En las primeras horas se registraron cuatro muertes, pero en el transcurso de la semana pasada se registraron los fallecimientos de otras ocho víctimas de la ingesta de metanol: el compuesto del que está hecho el trago ilegal, que también es conocido como alcohol industrial. La última se produjo en la noche del 27 de septiembre, cuando las autoridades informaron que Jorge Luis Matta Velásquez murió como consecuencia de la ingesta de la bebida. Hasta el momento, solo se han identificado los cuerpos de algunas de las personas que han fallecido. Solo se han identificado a ocho personas de las 12 fallecidas.

Entre ellas se encuentran Nicolás Manuel Medrano, quien fue el primero en morir y quien había preparado el trago en el sector del Boliche de Barranquilla, así como Emiro Alberto Miranda, José Felipe Crespo Ortiz, Helmot Enrique Escolar, Ever Miranda Orozco, Pedro Pablo Capachero Caraballo, Víctor Antonio Vargas y Jorge Luis Matta Velásquez. Las otras cuatro víctimas no han sido aún identificadas todavía por parte de la Medicina Legal, que es la institución donde han sido llevados los restos mortales. Entre tanto, la Procuraduría General de la Nación exigió a las autoridades de salud y de policía del Atlántico que se investiguen las causas de muerte de estas personas y también se ubique a los responsables para que respondan por estas muertes.

Una tragedia que hizo recordar el caso de 2004

En las historias recientes de muertes por intoxicación por licor adulterado en Barranquilla están la historia de septiembre de 1989. Ese año se presentó una intoxicación masiva que dejó 21 personas por consumo de metanol. De ese grupo, cinco quedaron ciegas y cinco presentaron trastornos mentales.