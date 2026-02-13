Luis Díaz está al nivel de Messi y Neymar: integra uno de los mejores tridentes de la historia del fútbol

Fue una buena decisión. Tanto Luis Díaz, como el Bayern Múnich alemán eligieron bien cuando resolvieron unir sus caminos. Lo hicieron a pesar de las críticas. Del futbolista colombiano decían que cómo iba a pasar del Liverpool campeón de la Liga Premier Inglesa –el mejor torneo del mundo–, a la Bundesliga, que tiene un amo y señor todos los años: el cuadro bávaro.
En el entorno del Bayern criticaban el fichaje de Díaz. Decían que no justificaba invertir 70 millones de euros en un jugador de 28 años –ya tiene 29–, que si bien fue importante en el fútbol inglés, no era la mayor figura. Pero los directivos se la jugaron por “Lucho”.