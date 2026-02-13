Luis Díaz está al nivel de Messi y Neymar: integra uno de los mejores tridentes de la historia del fútbol

Fue una buena decisión. Tanto Luis Díaz, como el Bayern Múnich alemán eligieron bien cuando resolvieron unir sus caminos. Lo hicieron a pesar de las críticas. Del futbolista colombiano decían que cómo iba a pasar del Liverpool campeón de la Liga Premier Inglesa –el mejor torneo del mundo–, a la Bundesliga, que tiene un amo y señor todos los años: el cuadro bávaro. En el entorno del Bayern criticaban el fichaje de Díaz. Decían que no justificaba invertir 70 millones de euros en un jugador de 28 años –ya tiene 29–, que si bien fue importante en el fútbol inglés, no era la mayor figura. Pero los directivos se la jugaron por “Lucho”.

El miércoles, el director deportivo del equipo alemán, Michael Eberl, dijo, después de que el guajiro hiciera el gol que les dio el paso a semifinales de la Copa de Alemania, tras vencer al Leipzig, dijo que “sabían lo que hacían”, cuando lo contrataron. Sin duda alguna, las cifras los respaldan.

Se integró fácil. No le costó, como muchos pensaron, entrar en la dinámica de un equipo que funciona como un reloj suizo: sincrónico, perfecto. Luis Díaz, con su caótica habilidad, se acopló rápido al Bayern Múnich. Desde los primeros partidos que disputó con el cuadro bávaro, el futbolista colombiano hizo “match” con el atacante inglés Harry Kane y con el francés Michael Olise, con quienes conforma el tercer mejor tridente de la historia del fútbol europeo con poco más de media temporada disputada. Kane es un atacante experimentado, curtido, que parece conocer todos los secretos del área y se mueve bien fuera de ella. Muchos dicen que es un nueve que puede jugar de diez y que ambas funciones las hace bien. Es corpulento, no solo porque mide 1,88 metros, sino porque tiene bien desarrollada la masa muscular, lo que hace que para los rivales sea difícil marcarlo.

Harry es el goleador del Bayern Múnich esta temporada. Hasta el momento, ha marcado 39 tantos. También ha dado cinco asistencias. Sin embargo, en ese ítem lo supera el francés Olise. El extremo galo, que llegó desde el Crystal Palace inglés, suma 25 pases para gol esta temporada. Además, ha celebrado en 13 oportunidades: es el tercer jugador de la plantilla bávara que más ha marcado. El segundo es el colombiano Luis Díaz. El extremo criollo ha celebrado 19 veces en lo que va de esta campaña. Además, ha dado 14 asistencias en los 31 encuentros que ha disputado con el Bayern. Con esas cifras, por ejemplo, ya firmó su mejor campaña como profesional en el balompié europeo. Entre Kane, Olise y Díaz, han participado en 115 acciones de gol en lo que va de esta temporada, a la que aún le faltan poco menos de cuatro meses de competencia.

Con esa cifra se convirtieron en el tercer tridente ofensivo que más situaciones de gol ha creado, a esta altura de la temporada, en la historia de las cinco grandes ligas del balompié europeo. Al trío maravilla de este Bayern Múnich solo lo superan dos tridentes en los que estuvo el atacante argentino Lionel Messi cuando jugaba en el FC Barcelona.

El segundo en el listado es el que conformó con los atacantes españoles David Villa y Pedro Rodríguez en la temporada 2010-2011 –después del Mundial de Sudáfrica–, que entre goles y asistencias, a esta altura de la temporada, llevaban 117 opciones de gol. El tridente que más goles y asistencias ha dado en media campaña fue el que hicieron Neymar, Luis Suárez y Lionel Messi en la temporada 2015-2016, una de las mejores de la carrera de esas figuras.