Por supuesta corrupción cerraron oficina de la DEA en República Dominicana, ¿hay relación con narcos colombianos?

“La corrupción no tiene espacio en el Gobierno de los Estados Unidos ni en ningún otro. Es una violación repugnante y deshonrada de la confianza pública usar el cargo oficial para beneficio propio”. Con estas palabras, la embajadora de la Casa Blanca en República Dominicana, Leah F. Campos, anunció el cierre de la Oficina de la DEA en Santo Domingo, una de las ciudades claves en el trasiego de la cocaína colombiana hacia el exterior.
La funcionaria añadió, en un trino publicado este jueves, que el cierre será hasta nuevo aviso, y que “no toleraré ni siquiera la percepción de corrupción en ningún lugar de la Embajada que dirijo”.
El gobierno de Donald Trump no ha dado detalles de los motivos para esta sorpresiva decisión. Un comunicado de la Embajada expuso que “el cierre temporal de la oficina de la DEA en Santo Domingo tiene como objetivo permitir tiempo para una investigación interna de esta Embajada. La República Dominicana sigue siendo un socio fundamental en nuestro trabajo para combatir el narcoterrorismo en toda la región”.
Sin embargo, la prensa dominicana informó que el escándalo al parecer guarda relación con la captura de Melitón Cordero, un supervisor de la DEA en la isla, sospechoso de cometer irregularidades con el programa de visas para informantes confidenciales.