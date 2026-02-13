Luis Díaz marca el paso: programación de los colombianos en las ligas de Alemania, España, Italia y Portugal para este fin de semana

Con Luis Díaz en un nivel superlativo en el Bayern de Múnich, equipo en el que suma 19 goles y 14 asistencias, se espera que el guajiro, así como otros jugadores colombianos, tengan buenas presentaciones este fin de semana en las principales ligas del mundo. En la Bundesliga abundan los elogios para Díaz, quien viene de marcarle triplete al Hoffenheim en el juego que el elenco bávaro se consolidó en el liderato del torneo con 54 puntos. Días después, pero por Copa Alemana, Luchito anotó en la victoria 2-0 frente al Leipzig, sellando la clasificación para las semifinales de dicha competición. Lea: ¿Por qué en Alemania dicen que Luis Díaz ya superó a las estrellas Franck Ribery y Arjen Robben en el Bayern de Múnich?

¿Cuándo juega Luis Díaz con el Bayern de Múnich?

Ahora, por Bundesliga, el extremo criollo buscará ampliar su senda anotadora cuando Bayern visite este sábado al Werden Berden (9:30 a.m.) por la fecha 22 del campeonato. “Luis Díaz es un jugador increíble, gran persona, su forma de trabajar, su comportamiento. Es muy peligroso para los defensores rivales; por las bandas les causa muchos problemas a los laterales y sabe meterse en posiciones de gol. El trabajo que hace por el equipo, con y sin balón, es lo más importante; eso es lo que todos respetamos de él”, indicó Harry Keane, goleador de la Busdesliga con 24 tantos, seguido por su compañero Lucho, que acumula 13.

Agenda de colombianos en Europa: Partidos para el viernes y sábado

En Turquía, Galatasaray, con Dávinson Sánchez y Yáser Asprilla, buscará este viernes (12:00 m) un nuevo triunfo que le permita seguir en la punta del campeonato, en el que suma 52 unidades, tres más que su escolta Fenerbache. El club de los colombianos se enfrenta al Eyüpspor. En Argentina, el extremo Sebastián Villa buscará más protagonismo con Independiente Rivadavia, que de ganar este sábado (8:00 p.m.) contra Belgrado recuperaría el liderato de la Liga de ese país, en el que suma 12 puntos luego de cuatro victorias.

En México, Atlas, con el portero Camilo Vargas, visita (6:00 p.m.) a Pachuca, de Luis Quiñones y Christian Rivera. Por su parte, Monterrey, con Stefan Medina, choca con León (8:00 p.m.), de Jordan García, Daniel Arcila, Stiven Barreiro y Díber Cambindo.

Este domingo, en Italia, Torino, con Duván Zapata recibe desde las 12:00 m al Bologna, en el que ya juega, tras recuperarse de una lesión, el defensor Jhon Lucumí. En España también se habrá un encuentro entre colombianos: Mallorca, de Johan Mojica, se cruzará con Real Betis (3:00 p.m.), de Juan Camilo “Cucho” Hernández. En Portugal, Sporting de Lisboa, con Luis Suárez, quien suma 26 anotaciones en 35 duelos disputados esta temporada con el equipo verde, se mide al Famalicão (3:30 p.m.). Sigue leyendo: Luis Suárez, rey en Portugal: fue elegido como el mejor jugador y delantero de enero en la liga Bloque de preguntas y respuestas