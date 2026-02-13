x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Encontraron el cuerpo de adulto mayor desaparecido tras naufragio en Puerto Berrío

El hombre había sido reportado como desaparecido desde el pasado 9 de febrero luego del naufragio de la canoa en la que se movilizaba cuando esta zarpaba desde este municipio del Magdalena Medio.

  • Momentos de la emergencia en Puerto Berrío. FOTO: imagen tomada de redes
    Momentos de la emergencia en Puerto Berrío. FOTO: imagen tomada de redes
El Colombiano
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

Las autoridades del Magdalena Medio anunciaron que fue encontrado sin vida el cuerpo de la única víctima que dejó el naufragio de una embarcación el pasado 8 de febrero en el municipio de Puerto Berrío.

Según trascendió por medios locales, Enrique Madrid –de 76 años– había sido reportado como desaparecido el pasado 9 de febrero.



En la embarcación viajaban nueve personas y, tras el naufragio, ocho de ellas lograron ser rescatadas con vida. Infortunadamente, don Enrique no alcanzó a salir y desde entonces era buscado por familiares, pescadores y organismos de apoyo.

Lea también: Inundaciones en la Estrella afectaron a 17 viviendas


Sin embargo, recientemente se informó que el cuerpo del adulto mayor fue hallado en el río Magdalena, en el sector conocido como Boca de Sogamoso, a unos 20 minutos de Barrancabermeja.

Fueron pescadores de la zona quienes alertaron a las autoridades tras ubicar el cuerpo en el afluente.

Según medios locales, la familia del hombre confirmó oficialmente su identidad horas después del hallazgo.

Con este desenlace, se confirma que Enrique Madrid fue la única víctima fatal de este accidente fluvial que generó conmoción entre los habitantes de Puerto Berrío.

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida