“Es mentira, empezando porque yo soy gay”: habló pasajero señalado de agresión sexual en vuelo Bogotá-Madrid de Avianca

Avianca anunció acciones legales contra un pasajero señalado de protagonizar un comportamiento disruptivo durante un vuelo que cubría la ruta Bogotá–Madrid, España.
La aerolínea informó que el hombre, quien al parecer estaba bajo los efectos del alcohol, habría agredido sexualmente a una de las ocupantes de la aeronave, lo que llevó al capitán a tomar la decisión de retornar al Aeropuerto Internacional El Dorado.
Cuando el avión regresó, la Policía procedió con la captura del pasajero para trasladarlo a un centro de detención e imponerle un comparendo.
En contexto: Video | Pasajero fue expulsado de un vuelo Bogotá-Madrid por presunto comportamiento indebido
Avianca aseguró que este comportamiento le generó pérdidas económicas de hasta 150 millones de pesos colombianos, reflejadas en costos derivados del consumo adicional de combustible, los servicios de asistencia en tierra y la reprogramación del vuelo y de su tripulación.