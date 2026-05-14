“Es mentira, empezando porque yo soy gay”: habló pasajero señalado de agresión sexual en vuelo Bogotá-Madrid de Avianca

Avianca anunció acciones legales contra un pasajero señalado de protagonizar un comportamiento disruptivo durante un vuelo que cubría la ruta Bogotá–Madrid, España. La aerolínea informó que el hombre, quien al parecer estaba bajo los efectos del alcohol, habría agredido sexualmente a una de las ocupantes de la aeronave, lo que llevó al capitán a tomar la decisión de retornar al Aeropuerto Internacional El Dorado. Cuando el avión regresó, la Policía procedió con la captura del pasajero para trasladarlo a un centro de detención e imponerle un comparendo. En contexto: Video | Pasajero fue expulsado de un vuelo Bogotá-Madrid por presunto comportamiento indebido Avianca aseguró que este comportamiento le generó pérdidas económicas de hasta 150 millones de pesos colombianos, reflejadas en costos derivados del consumo adicional de combustible, los servicios de asistencia en tierra y la reprogramación del vuelo y de su tripulación.

Este no sería el único caso que maneja la aerolínea. En lo corrido de 2026, han registrado 212 incidentes relacionados con pasajeros disruptivos, que se suman a los 572 reportes contabilizados durante 2025.

El testimonio del pasajero

El presunto agresor, identificado como César Augusto Rodríguez Muñoz, de 52 años y nacionalidad colombo-española, habló sobre el incidente ocurrido al interior del vuelo AV10. El hombre reconoció que sí estaba borracho durante el vuelo del pasado 10 de mayo, pero aseguró que no recuerda lo sucedido. “Ese día yo estaba muy mal, había tomado mucho y me había tomado una pastilla para los nervios”, contó a El Tiempo.

No obstante, dejó en claro que “no hubo agresión sexual” como se señalaron en un principio, ya que afirmó pertenecer a la comunidad LGBTIQ+. “Lo que están diciendo de una agresión sexual es toda una mentira, empezando porque yo soy gay. Nunca he estado con una mujer y nunca he tenido nada con una”, agregó.

También dijo que la aerolínea no le ha notificado sobre las acciones legales que se estarían adelantando en su contra, sino que únicamente lo contactaron para informarle sobre una posible reprogramación de su vuelo. “Se suponía que salía ayer a las 4:30 de la tarde para España, pero no me fui porque tengo miedo con toda esta situación”, afirmó. “Me retuvieron y me hicieron unas preguntas, pero al rato me soltaron porque eso que dicen es mentira. Y sí, me emborraché, pido perdón, pero yo no he hecho nada de esas cosas porque eso no es demostrable”, concluyó Rodríguez Muñoz al medio citado. El hombre se dirigía a Europa por asuntos laborales. Siga leyendo: Así fue como Avianca Cargo transportó 330 millones de flores colombianas a EE. UU. por el Día de la Madre Bloque de preguntas y respuestas: