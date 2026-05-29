Petro sigue estando entre los presidentes con la más regular aprobación de Latinoamérica, según CB Global Data

Según la consultora CB Global Data, en su encuesta mensual que clasifica a 18 presidentes de la región, Gustavo Petro se ubicó por tercer mes consecutivo entre los mandatarios con una imagen regular en América Latina. El presidente colombiano ocupó el puesto 12 entre los 18 líderes evaluados, con una aprobación de 40%, lo que representa un aumento de 1,8 puntos porcentuales frente a la medición de abril.
“Para un presidente que está en los últimos meses de su mandato, es una popularidad relativamente alta. Hay otros informes que muestran incluso niveles de aprobación más elevados en el caso del presidente Petro, entre 43% y 46%”, aseguró Juan Nicolás Garzón, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana.