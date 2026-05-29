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Petro sigue estando entre los presidentes con la más regular aprobación de Latinoamérica, según CB Global Data

En cuanto a la variación mensual de popularidad, el presidente que registró el mayor crecimiento fue Daniel Noboa, de Ecuador, con un aumento de 3,7 puntos porcentuales.

  • Esta fue la aprobación en América Latina que obtuvo el presidente Gustavo Petro en una encuesta de CB Global Data. FOTO: Colprensa
    Esta fue la aprobación en América Latina que obtuvo el presidente Gustavo Petro en una encuesta de CB Global Data. FOTO: Colprensa
El Colombiano
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Diario La República
hace 2 horas
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Según la consultora CB Global Data, en su encuesta mensual que clasifica a 18 presidentes de la región, Gustavo Petro se ubicó por tercer mes consecutivo entre los mandatarios con una imagen regular en América Latina. El presidente colombiano ocupó el puesto 12 entre los 18 líderes evaluados, con una aprobación de 40%, lo que representa un aumento de 1,8 puntos porcentuales frente a la medición de abril.

“Para un presidente que está en los últimos meses de su mandato, es una popularidad relativamente alta. Hay otros informes que muestran incluso niveles de aprobación más elevados en el caso del presidente Petro, entre 43% y 46%”, aseguró Juan Nicolás Garzón, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana.

InfogrÃ¡fico
Petro sigue estando entre los presidentes con la más regular aprobación de Latinoamérica, según CB Global Data

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, desplazó este mes a Nayib Bukele, de El Salvador, como la mandataria más popular de la región. Sheinbaum lideró la medición con 67,8%, aunque registró una caída frente a 69,8% reportado en abril.

Bukele, quien quedó en segundo lugar con 67,5% de favorabilidad, también presentó un retroceso de 0,3 puntos porcentuales respecto al mes anterior. El podio lo completó Luis Abinader, presidente de República Dominicana, con una aprobación de 60,2%.

En la mitad del ranking aparecen Daniel Ortega, de Nicaragua, ubicado en el séptimo lugar regional, seguido por Santiago Peña, presidente de Paraguay, quien ocupó el octavo puesto.

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En el extremo inferior de la clasificación, los presidentes con peor imagen pública fueron José María Balcázar, de Perú, quien se ubicó en el puesto 18 con una aprobación de 20,5%; seguido por Delcy Rodríguez, de Venezuela, con 24,1%; mientras que Javier Milei, de Argentina, completó los tres últimos lugares con una favorabilidad de 34,8% entre los ciudadanos encuestados por CB Global Data.

En cuanto a la variación mensual de popularidad, el presidente que registró el mayor crecimiento fue Daniel Noboa, de Ecuador, con un aumento de 3,7 puntos porcentuales. En contraste, Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, presentó la mayor caída del ranking, con una disminución de 3,4 puntos porcentuales.

Ficha técnica

En la ficha técnica, la población objetivo corresponde a personas mayores de 18 años. El trabajo de campo se realizó entre el 5 y el 9 de mayo de 2026. En cuanto al tamaño de la muestra por países, participaron un total de 40.459 personas.

Petro sigue estando entre los presidentes con la más regular aprobación de Latinoamérica, según CB Global Data

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