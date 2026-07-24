El legado de Ricardo Roa en Ecopetrol: 13 trimestres en rojo y 7 grandes escándalos

Trece trimestres en rojo. Ese es el número que resume el paso de Ricardo Roa por la Presidencia de Ecopetrol. Desde que tomó posesión el 30 de abril de 2023 hasta el primer trimestre de 2026, la petrolera más importante del país no logró un solo trimestre con ganancias superiores a las del año anterior.
A esa cifra se sumaron este año dos procesos judiciales, tres rebajas de calificación crediticia y un historial de escándalos que terminó por sellar su salida definitiva, anunciada para el 30 de julio de 2026.
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Así las cosas, las utilidades de Ecopetrol durante la era Ricardo Roa al frente de Ecopetrol pasaron de $33,4 a $9 billones.