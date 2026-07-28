Empalme revela que en el gobierno Petro hay un combate con grupos armados cada 20 horas, ¿con qué resultados?

Durante el empalme en el Ministerio de Defensa entre el gobierno saliente de Gustavo Petro y el entrante de Abelardo de la Espriella, quedaron al descubierto los principales indicadores de seguridad del país.

Uno de los apartados del informe detalla las confrontaciones armadas sostenidas por las Fuerzas Militares contra diferentes grupos ilegales entre 2022 y 2026.

De acuerdo con cifras del Comando General de las Fuerzas Militares, incluidas en el documento entregado al equipo de De la Espriella, las tropas libraron 1.650 combates con estructuras armadas en distintas regiones del país durante ese período, algo así como una confrontación cada 20 horas, un dato que refleja la crudeza del conflicto que persiste en el país.

Lea también: Combates dejaron siete militares heridos y dos disidentes muertos en El Tambo, Cauca

En materia de operaciones aéreas, la Fuerza Pública ejecutó 24 bombardeos durante el cuatrienio de Gustavo Petro. Antioquia concentró el mayor número de ataques, con ocho, seguida por Norte de Santander (3), Cauca (3), Guaviare (3), Chocó (2), y Arauca, Caquetá, Casanare, Amazonas y Vaupés, con uno cada uno.

El documento, de 73 páginas, hace parte del proceso de empalme entre el ministro saliente, Pedro Sánchez, y su sucesor, el general (r) Jorge Eduardo Mora López.

Allí también se presenta la evolución de las afectaciones sufridas por la Fuerza Pública en medio de ataques armados y enfrentamientos con grupos insurgentes.

La gráfica incluida en el informe muestra una tendencia descendente en el largo plazo, que abarca los gobiernos de Juan Manuel Santos, Iván Duque y Gustavo Petro.

No se pierda: Drones, combates y un nuevo éxodo: más de 100 personas fueron desplazadas en el Nordeste antioqueño

En términos generales, las cifras registradas durante la administración Petro se mantienen por debajo de las observadas entre 2010 y 2021, especialmente en el indicador de uniformados heridos.

El punto más bajo de toda la serie se registró en 2023, con 385 uniformados heridos, una reducción significativa frente a los 720 casos reportados en 2022.

No obstante, esa tendencia comenzó a revertirse en los dos años siguientes, según los datos reportados por el Ministerio de Defensa al gobierno entrante.

En 2024, la cifra aumentó a 499 heridos y en 2025 alcanzó los 765 casos.

El comportamiento del indicador de uniformados muertos sigue una trayectoria similar. Tras alcanzar su nivel más bajo en 2023, con 84 casos, el número volvió a incrementarse hasta 101 en 2024 y 173 en 2025.

Entérese: Aumentan desplazados en Segovia, Antioquia, tras masacre con dron en zona rural

Pese a este repunte en los dos últimos años, los niveles de afectación a la Fuerza Pública continúan siendo inferiores a los registrados durante los años de mayor intensidad del conflicto reflejados en la serie histórica.