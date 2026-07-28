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Empalme revela que en el gobierno Petro hay un combate con grupos armados cada 20 horas, ¿con qué resultados?

El gobierno saliente también reportó nueve secuestros de funcionarios judiciales y miembros de las FF. MM., que siguen en manos de disidencias de las Farc y el ELN.

  • Soldados en medio de desplazamientos en el país. Foto: Manuel Saldarriaga.
    Soldados en medio de desplazamientos en el país. Foto: Manuel Saldarriaga.
  • Los nueve secuestrados de las FF. MM. y el CTI que reporta el gobierno saliente de Petro. Foto: MinDefensa.
    Los nueve secuestrados de las FF. MM. y el CTI que reporta el gobierno saliente de Petro. Foto: MinDefensa.
Andrés Felipe Carmona Barrero
Andrés Felipe Carmona Barrero
hace 6 horas
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Durante el empalme en el Ministerio de Defensa entre el gobierno saliente de Gustavo Petro y el entrante de Abelardo de la Espriella, quedaron al descubierto los principales indicadores de seguridad del país.

Uno de los apartados del informe detalla las confrontaciones armadas sostenidas por las Fuerzas Militares contra diferentes grupos ilegales entre 2022 y 2026.

De acuerdo con cifras del Comando General de las Fuerzas Militares, incluidas en el documento entregado al equipo de De la Espriella, las tropas libraron 1.650 combates con estructuras armadas en distintas regiones del país durante ese período, algo así como una confrontación cada 20 horas, un dato que refleja la crudeza del conflicto que persiste en el país.

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En materia de operaciones aéreas, la Fuerza Pública ejecutó 24 bombardeos durante el cuatrienio de Gustavo Petro. Antioquia concentró el mayor número de ataques, con ocho, seguida por Norte de Santander (3), Cauca (3), Guaviare (3), Chocó (2), y Arauca, Caquetá, Casanare, Amazonas y Vaupés, con uno cada uno.

El documento, de 73 páginas, hace parte del proceso de empalme entre el ministro saliente, Pedro Sánchez, y su sucesor, el general (r) Jorge Eduardo Mora López.

Allí también se presenta la evolución de las afectaciones sufridas por la Fuerza Pública en medio de ataques armados y enfrentamientos con grupos insurgentes.

La gráfica incluida en el informe muestra una tendencia descendente en el largo plazo, que abarca los gobiernos de Juan Manuel Santos, Iván Duque y Gustavo Petro.

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En términos generales, las cifras registradas durante la administración Petro se mantienen por debajo de las observadas entre 2010 y 2021, especialmente en el indicador de uniformados heridos.

El punto más bajo de toda la serie se registró en 2023, con 385 uniformados heridos, una reducción significativa frente a los 720 casos reportados en 2022.

No obstante, esa tendencia comenzó a revertirse en los dos años siguientes, según los datos reportados por el Ministerio de Defensa al gobierno entrante.

En 2024, la cifra aumentó a 499 heridos y en 2025 alcanzó los 765 casos.

El comportamiento del indicador de uniformados muertos sigue una trayectoria similar. Tras alcanzar su nivel más bajo en 2023, con 84 casos, el número volvió a incrementarse hasta 101 en 2024 y 173 en 2025.

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Pese a este repunte en los dos últimos años, los niveles de afectación a la Fuerza Pública continúan siendo inferiores a los registrados durante los años de mayor intensidad del conflicto reflejados en la serie histórica.

Los nueve secuestros reportados por MinDefensa al nuevo gobierno

Al cierre del gobierno de Gustavo Petro, el informe de empalme entregado a la nueva administración revela que nueve funcionarios públicos permanecen secuestrados en distintas regiones del país.

Este grupo de cautivos, conformado por miembros de la Fuerza Pública y servidores de la Fiscalía General de la Nación, refleja la persistencia del conflicto armado y el control territorial que ejercen grupos al margen de la ley en zonas de alta conflictividad.

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La mayoría de estas retenciones han sido atribuidas a las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias Iván Mordisco, y al ELN.

Los nueve secuestrados de las FF. MM. y el CTI que reporta el gobierno saliente de Petro. Foto: MinDefensa.
Los nueve secuestrados de las FF. MM. y el CTI que reporta el gobierno saliente de Petro. Foto: MinDefensa.

Entre las víctimas bajo el poder de ‘Mordisco’ se encuentra el patrullero de la Policía Harold Ricardo Martínez, quien fue secuestrado el 31 de octubre de 2025 en el municipio de Tarazá, un estratégico y disputado corredor del Bajo Cauca antioqueño.

A este hecho se suma una preocupante ola de retenciones en Cauca y Nariño, donde, entre octubre y noviembre de ese mismo año, fueron privados de su libertad cinco soldados profesionales: Víctor Hugo Yepes Balboa, Jeison Javier García Rodríguez, Brayan Stiven Ruiz Toro, Juan David Buitrón Caicedo y Jamerson Adrián Guacheta.

El cerco de esta disidencia en el suroccidente también cobró la libertad del auxiliar de Policía José Larrando, secuestrado en la zona rural de Buenos Aires (Cauca), evidenciando la constante vulnerabilidad de los uniformados que transitan o patrullan estos territorios.

Por otro lado, el documento advierte sobre la grave situación que enfrentan los funcionarios de la rama judicial a manos del ELN.

Desde julio de 2025, el Frente de Guerra Nororiental de esta guerrilla mantiene en cautiverio a Rodrigo Antonio López Estrada y Jesús Antonio Pacheco Oviedo, ambos servidores del CTI de la Fiscalía.

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Preguntas y respuestas

¿Cuántos combates libraron las Fuerzas Militares contra grupos armados durante el gobierno de Gustavo Petro?
Según el informe de empalme del Ministerio de Defensa, las Fuerzas Militares realizaron 1.650 combates contra grupos armados entre 2022 y 2026. Estas cifras corresponden a operaciones registradas por el Comando General durante ese periodo.
¿Qué revela el informe de empalme del Ministerio de Defensa sobre la seguridad en Colombia?
El documento presenta indicadores sobre combates, bombardeos y afectaciones a la Fuerza Pública. También muestra que, aunque hubo un repunte de militares heridos y muertos en los últimos años del periodo, los niveles permanecen por debajo de varios registros observados en años anteriores.
¿En qué departamentos se realizaron más bombardeos de las Fuerzas Militares entre 2022 y 2026?
De acuerdo con el informe, Antioquia concentró la mayor cantidad de bombardeos, seguido por Norte de Santander, Cauca y Guaviare. La distribución responde a las operaciones militares desarrolladas contra grupos armados en distintas regiones del país.
¿Qué implican las cifras del informe de empalme para el nuevo Gobierno en materia de seguridad?
El balance servirá como referencia para definir las prioridades de la nueva administración en seguridad y defensa. Los datos reflejan la continuidad del conflicto armado y los desafíos para proteger a la Fuerza Pública y enfrentar a los grupos ilegales.
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