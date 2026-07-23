Cintillo de indicadores económicos Colombia

Cargando...

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Combates dejaron siete militares heridos y dos disidentes muertos en El Tambo, Cauca

Las confrontaciones, dirigidas contra la estructura Carlos Patiño de las disidencias, desataron pánico en la zona rural del municipio. Según las autoridades, los del grupo armado dispararon desde las casas de la población civil.

  • Un saldo de siete militares lesionados y dos presuntos integrantes de disidencias armadas muertos deja hasta el momento una intensa operación del Ejército Nacional en la vereda Juntas, corregimiento de Huisitó. FOTO: Tomada de captura de video de redes sociales
    Un saldo de siete militares lesionados y dos presuntos integrantes de disidencias armadas muertos deja hasta el momento una intensa operación del Ejército Nacional en la vereda Juntas, corregimiento de Huisitó. FOTO: Tomada de captura de video de redes sociales
El Colombiano
El Colombiano
hace 3 horas
bookmark

Siete militares lesionados y dos presuntos integrantes de las disidencias de las Farc muertos es el balance preliminar de los violentos combates registrados este jueves 23 de julio en la vereda Juntas, corregimiento de Huisitó, en zona rural de El Tambo, Cauca.

Le puede interesar: Giro en el caso María Camila Potosí: Investigan si el bebé que esperaba fue extraído tras su femicidio en Cali

El choque armado enfrentó a tropas del Ejército Nacional contra miembros de la estructura Carlos Patiño. Entre los uniformados afectados, un soldado sufrió heridas por impacto de bala y fue evacuado de urgencia para recibir atención médica, mientras que los otros seis militares presentaron lesiones causadas por esquirlas.

Tensión en las aulas y clamor comunitario

La operación militar, que se desarrolló en horas de la mañana, en momentos en que los estudiantes de la zona se encontraban en clases, desató momentos de pánico e incertidumbre entre todos los habitantes del sector.

Frente a la gravedad de los hechos, Luis Fernando Vergara, personero de El Tambo, advirtió sobre el temor con el que vive la población debido a la grave situación de inseguridad en toda la zona.

“La comunidad está muy preocupada y, a través de redes sociales, ha hecho varios pronunciamientos solicitando que se les mantenga al margen de cualquier confrontación. Siempre debe prevalecer el principio de distinción y la protección de la población civil. Además, estamos convocando un Comité Territorial de Justicia Transicional con las diferentes autoridades y entidades, entre ellas el Ejército Nacional”, aseguró.

Asimismo, el personero detalló el desarrollo de los acontecimientos. “Se adelantó una operación militar en una zona donde tiene presencia una estructura armada. El procedimiento se realizó durante la mañana, cuando los estudiantes se encontraban en el colegio, lo que generó momentos de tensión en la comunidad mientras se registraban intercambios de disparos”, explicó.

Reacción gubernamental y denuncias

Entre tanto, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, denunció públicamente a un hombre grabado en video mientras disparaba en la zona rural de Huisitó, confirmando que las autoridades trabajan para identificarlo y llevarlo ante la justicia.

“Las personas que se ven en el video no representan ninguna causa legítima. Son criminales al servicio del narcotráfico que asesinan colombianos, instrumentalizan a las comunidades y violan el Derecho Internacional Humanitario”, escribió el ministro en su cuenta de X.

Por su parte, el Ejército aseguró que los integrantes de la estructura armada estarían disparando desde viviendas del sector e instrumentalizando a la población civil para obstaculizar el avance de las tropas, situación que dificulta el desarrollo de las operaciones en el área.

“La mayoría de estos delincuentes utilizan prendas de civil para asesinar mientras se ocultan entre la población. Esto vulnera el principio de distinción del Derecho Internacional Humanitario y busca evitar el gran avance de la Fuerza Pública para mejorar las condiciones de seguridad en el Cauca”, concluyó Sánchez.

También le puede interesar: Los más poderosos serán juzgados por una terna de mujeres: así quedó la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema

Bloque de preguntas

¿Qué estructura de las disidencias de las Farc participó en los combates en El Tambo?
Los enfrentamientos se atribuyen a presuntos integrantes de la estructura Carlos Patiño, una facción de las disidencias de las Farc con presencia armada en el corregimiento de Huisitó y la vereda Juntas, en el departamento del Cauca.
¿Cuál es el estado de salud de los siete militares heridos en Cauca?
Un soldado sufrió una herida por impacto de arma de fuego y tuvo que ser evacuado de urgencia para recibir atención médica especializada. Los otros seis militares sufrieron lesiones leves o moderadas causadas por esquirlas durante el intercambio de disparos.
¿Por qué la comunidad de El Tambo denuncia violaciones al Derecho Internacional Humanitario?
El personero municipal y el Ministerio de Defensa denunciaron que el grupo armado disparó desde viviendas habitadas e instrumentalizó a la población civil para frenar el avance militar. Además, las confrontaciones armadas ocurrieron durante la mañana, mientras los niños y jóvenes se encontraban en jornada escolar.
¿Cómo afectaron los combates el desarrollo de las clases escolares en la zona?
Los disparos e intercambios de fuego se registraron en horas de la mañana, cuando las instituciones educativas locales estaban con los estudiantes en las aulas, lo que provocó zozobra, pánico e interrupción de la jornada escolar en la vereda Juntas y sus alrededores.
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos