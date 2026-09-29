Continúa la batalla judicial por el hipopótamo que amenaza la ruta escolar de 23 niños en Puerto Nare

Desde que un hipopótamo apareció en el río Nare, en Puerto Nare, Antioquia, 23 niños que utilizan este afluente para llegar a la escuela miran con atención el agua durante el trayecto. El temor de sus familias llevó a la comunidad a acudir a la justicia y un juez ordenó a las autoridades ambientales adoptar medidas para reducir el riesgo. El fallo, emitido a principios de septiembre, dio un plazo de 60 días a Corantioquia para actuar. Puerto Nare está conectado con el río Magdalena a través del río que lleva el nombre del municipio. En esta zona del Magdalena Medio, la vida cotidiana depende del agua, por ahí los habitantes llegan a servicios médicos, trasladan a sus familiares, pescan y llevan a los niños a la escuela. En contexto: Impugnan tutela que ordenó proteger a niños ante hipopótamos en Puerto Nare para ampliar protección a pescadores y habitantes

Por eso, la presencia de un animal de unas tres toneladas cambió la rutina de algunas familias. El ejemplar, al que los habitantes llaman Selmo, comenzó a ser visto con frecuencia y se convirtió en motivo de videos y recorridos para intentar localizarlo. La comunidad sostiene que el riesgo no se limita a encontrarse con el hipopótamo en el río. El animal también sale del agua y se desplaza por tierra en busca de alimento, por lo que se acerca a cultivos, fincas y zonas habitadas; los vecinos aseguran que ya son visibles en las orillas las huellas y los caminos que forman cuando salen del río.

Juber Martínez, abogado y ex personero de Puerto Nare, presentó la tutela en representación de la comunidad. El juez falló a favor de los menores y ordenó a Corantioquia tomar medidas. Pero Martínez consideró insuficiente el plazo establecido: “Dos meses nos parece un tiempo muy amplio para la ejecución de una medida que puede poner en riesgo real a los niños que están cruzando por el lado del hipopótamo dos veces al día”, afirmó. El abogado también sostuvo que los planes de manejo elaborados previamente ya contemplan alternativas para enfrentar la expansión de esta especie: “Ya hay planes de manejo que prueban que la mejor opción es una medida letal. De nada sirve volver a plantear opciones que ya fueron descartadas por los científicos”, señaló. Corantioquia a su vez, rechazó la solicitud de entrevista de EL PAÍS, medio que reportó el caso. Lea más: Conceden tutela por hipopótamo que amenaza caravana de 23 estudiantes en Antioquia: ¿qué ordenó el juez?

Un problema que comenzó con Pablo Escobar

La presencia de hipopótamos en esta región se remonta a los animales que Pablo Escobar llevó a Colombia para su zoológico privado en la Hacienda Nápoles, durante la década de 1980. Tras la muerte del narcotraficante, el Estado asumió el manejo de los animales. Mientras otras especies fueron trasladadas a zoológicos, los hipopótamos permanecieron en la zona y comenzaron a reproducirse. Sin depredadores naturales y en condiciones diferentes a las de su hábitat africano, la población aumentó y se extendió por el Magdalena Medio. Las estimaciones hablan de unos 200 ejemplares distribuidos en cerca de 2.000 kilómetros cuadrados. Incluso se ha registrado su presencia en Barrancabermeja, a más de 300 kilómetros de la Hacienda Nápoles. Las proyecciones estiman que, si no cambia el manejo de la especie, para 2050 podría haber unos 1.000 hipopótamos ocupando alrededor de 13.000 kilómetros cuadrados.

Entre la protección animal y el control de una especie invasora

Durante años se han estudiado diferentes alternativas, entre ellas la creación de reservas, la esterilización, la caza de control y la eutanasia. En abril, durante el Gobierno de Gustavo Petro, el Ministerio de Ambiente aprobó un plan que contemplaba el sacrificio de ejemplares considerados peligrosos para las comunidades y la esterilización de otros. Con el cambio de Gobierno, la discusión volvió a abrirse. El ministro de Ambiente, Fabio Arjona, rechazó inicialmente la posibilidad de matar a los animales y planteó la creación de un santuario. Dos meses después, en medio de la discusión generada por el caso de Puerto Nare, el ministro planteó nuevas mesas de diálogo y una aplicación para monitorear a los animales. Sin embargo, según el reportaje, habitantes y autoridades ambientales consultadas no conocen detalles concretos sobre el eventual santuario ni sobre su financiación. Los efectos ya se sienten en las comunidades. Un hipopótamo puede consumir cerca de 70 kilos de pasto al día y expulsar alrededor de 50 kilos de heces. También puede ingresar a cultivos y afectar actividades como la pesca. Conozca: Atención: Ministerio de Ambiente mantendrá el Plan de Manejo de Hipopótamos y anuncia nuevas medidas Para algunos habitantes, el problema dejó de ser una discusión ambiental abstracta. Marcelino Salazar, entrevistado por EL PAÍS, dejó de pescar por miedo a encontrarse con uno de estos animales. Otros pescadores continúan trabajando porque dependen del río para sostener a sus familias. En Las Angelitas, una comunidad ubicada a unos 40 minutos en lancha de Puerto Nare, Álvaro Sacra Molina Pérez convive con alrededor de 15 hipopótamos. Hace dos semanas, uno de ellos destrozó una red de pesca que había instalado para capturar bagres y bocachicos. Sacra calcula que necesitará ocho días para repararla. En Puerto Nare, mientras tanto, el caso de Selmo mantiene a los habitantes pendientes del río. Algunos se acercan al puente o recorren las orillas con sus teléfonos para intentar fotografiarlo. Para los 23 niños que atraviesan diariamente el agua rumbo a la escuela, la situación es diferente. Vea también: Video | Nuevo susto con hipopótamo: corrió detrás de un carro en plena vía del Magdalena Medio

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