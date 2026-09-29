FAC confirma que el único satélite colombiano en el espacio salió de órbita; gobierno Petro ya estaba enterado

La Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) confirmó oficialmente que el satélite Facsat-2 Chiribiquete, el único artefacto espacial que el país mantenía en órbita, concluyó su vida orbital tras reingresar a la atmósfera terrestre. La entidad explicó que la pérdida de altura obedeció a un decaimiento natural acelerado por el aumento de la actividad solar. Igualmente, desmintió versiones sobre una pérdida imprevista sin notificación previa, asegurando que el informe oficial sobre el fin de la misión fue radicado ante el Gobierno del entonces presidente Gustavo Petro el 1 de diciembre de 2025. Esta declaración pública de la FAC se produjo en respuesta a reparos emitidos por miembros de la comunidad científica, quienes criticaron la falta de información pública sobre la inoperatividad del satélite durante meses. Frente a dichos cuestionamientos, la entidad sostuvo que, una vez consolidada la información técnica del fin orbital, procedió con los trámites administrativos y radicó el informe oficial ante el Ministerio de Relaciones Exteriores el 1 de diciembre de 2025, mediante la comunicación N.° 1581724-RA. Lea también: El segundo satélite colombiano ya está en órbita: su nombre es Facsat-2 Chiribiquete Adicionalmente, aclaró que la notificación internacional ante la Oficina de las Naciones Unidas para Asuntos del Espacio Ultraterrestre (UNOOSA) es una gestión formal que le corresponde al Estado colombiano a través de su Misión Permanente.

El único satélite colombiano que estaba en órbita

El Facsat-2 Chiribiquete fue lanzado al espacio el 15 de abril de 2023 a bordo de un cohete Falcon 9 de SpaceX desde Estados Unidos. Construido por la firma GomSpace con una inversión aproximada de $3.400 millones de pesos, el dispositivo constituía el tercer satélite fabricado en Colombia y el segundo desarrollado bajo responsabilidad de la FAC.

Su propósito principal era captar imágenes del territorio nacional para proyectos de topografía y cartografía. Además, el proyecto se realizó con equipos electrónicos que fueron calificados para operar hasta 5 años en el entorno espacial. Sin embargo, se calculó una estadía orbital estimada en 3,04 años, sujeta a variaciones climáticas espaciales. Su reingreso anticipado se produjo debido a que la mayor actividad solar incrementó la resistencia en la atmósfera. La FAC subrayó que este evento afectó a múltiples dispositivos a nivel global, destacando que 30 de los 51 satélites desplegados en ese mismo lanzamiento reingresaron a la atmósfera antes que el Chiribiquete.

Su inoperatividad cobró relevancia pública tras el terremoto del 10 de agosto de 2026, cuando se requirió material fotográfico de alta precisión para la atención del desastre natural. Al no contar con el satélite en servicio, la FAC recurrió a otros sistemas tecnológicos a su disposición: empleó sensores satelitales en servicio y plataformas aéreas equipadas con sistemas electroópticos, logrando fotografiar 6.626 kilómetros cuadrados de los municipios afectados.

Estas imágenes fueron suministradas a las mesas de coordinación interinstitucional integradas por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Comando de Inteligencia Aérea y Espacial (CIAEC) y el Centro Nacional de Recuperación de Personal (CNRP). Pese a lo ocurrido, la FAC reiteró que el Programa Satelital de Colombia continúa vigente dentro de una estrategia de largo plazo orientada al desarrollo de conocimiento científico, la transferencia tecnológica y la formación de personal especializado. Las futuras misiones incorporarán las enseñanzas obtenidas del Facsat-2 para continuar fortaleciendo la soberanía aeroespacial y el uso dual de tecnologías en beneficio de la seguridad y el desarrollo del país. Siga leyendo: Este es el nuevo telescopio con el que la NASA quiere develar los misterios de la materia oscura Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas: