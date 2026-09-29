FAC confirma que el único satélite colombiano en el espacio salió de órbita; gobierno Petro ya estaba enterado

La Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) confirmó oficialmente que el satélite Facsat-2 Chiribiquete, el único artefacto espacial que el país mantenía en órbita, concluyó su vida orbital tras reingresar a la atmósfera terrestre.
La entidad explicó que la pérdida de altura obedeció a un decaimiento natural acelerado por el aumento de la actividad solar. Igualmente, desmintió versiones sobre una pérdida imprevista sin notificación previa, asegurando que el informe oficial sobre el fin de la misión fue radicado ante el Gobierno del entonces presidente Gustavo Petro el 1 de diciembre de 2025.
Esta declaración pública de la FAC se produjo en respuesta a reparos emitidos por miembros de la comunidad científica, quienes criticaron la falta de información pública sobre la inoperatividad del satélite durante meses.
Frente a dichos cuestionamientos, la entidad sostuvo que, una vez consolidada la información técnica del fin orbital, procedió con los trámites administrativos y radicó el informe oficial ante el Ministerio de Relaciones Exteriores el 1 de diciembre de 2025, mediante la comunicación N.° 1581724-RA.
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Adicionalmente, aclaró que la notificación internacional ante la Oficina de las Naciones Unidas para Asuntos del Espacio Ultraterrestre (UNOOSA) es una gestión formal que le corresponde al Estado colombiano a través de su Misión Permanente.