x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Tragedia en paseo familiar: bebé de 2 años murió por asfixia tras ingerir una “gomita”

Una familia disfrutaba de paseo en Playa Grande, cercana de Taganga, en Santa Marta, cuando notaron que su bebé comenzó a atragantarse tras ingerir una goma de dulce. Lamentablemente, el desenlace fue fatal.

  • Una bebé de dos años murió asfixiada por comer una goma de dulce durante un paseo familiar en Taganga, Santa Marta. FOTOS: Google Maps - Freepik
    Una bebé de dos años murió asfixiada por comer una goma de dulce durante un paseo familiar en Taganga, Santa Marta. FOTOS: Google Maps - Freepik
El Colombiano
El Colombiano
22 de septiembre de 2025
bookmark

Lo que comenzó como paseo familiar para disfrutar de las playas de Taganga, en Santa Marta, terminó en tragedia con la muerte de una bebé de dos años, quien se asfixió tras ingerir una goma de dulce.

El hecho ocurrió este fin de semana en Playa Grande, donde la familia procedente del departamento del Quindío, notó que la menor presentaba tos repentina, náuseas y dificultad para respirar.

Lea también: ¡Qué descuido! Joven puso a calentar un brownie en el microondas e incendió su casa

De inmediato, acudieron al personal turístico en busca de ayuda para que la niña expulsara el dulce haciendo que vomitara en dos oportunidades, pero su estado no mejoró. Ella fue trasladada en lancha hasta el centro de salud del corregimiento de Taganga, donde pese a los esfuerzos de los médicos, falleció.

El cuerpo sin vida fue enviado a Medicina Legal para dar inicio a los actos correspondientes por parte del Laboratorio Móvil de Criminalística de la (Sijín) de la Policía Metropolitana de Santa Marta.

¿Qué hacer en caso de atragantamiento en un bebé?

Es importante conocer los riesgos de dar caramelos duros, gomitas, maní o uvas a un menor de 5 años. En lo posible, es mejor evitarlos. También se recomienda cortar bien los alimentos en pedazos pequeños y supervisar siempre al niño-bebé mientras come. Por nungún motivo debe distraerse cuando el bebé esté ingiriendo alimentos.

Del mismo modo, es fundamental mantener fuera de su alcance objetos pequeños como monedas, pilas de botón o piezas de juguetes, pues los niños tienden a llevárselos a la boca en su proceso de exploración del entorno.

Paso a paso si nota que su hijo se está asfixiando

1. Mantenga la calma y actue rápido

2. Si el niño tose con fuerza, anímalo a seguir tosiendo, no intervenga bruscamente.

Si el niño no puede toser, hablar o respirar:

-Coloque al niño boca abajo sobre su antebrazo, con la cabeza más baja que el tronco.

-Da 5 golpes firmes en la espalda (entre los omóplatos) con la palma de la mano.

-Si no funciona, voltéalo boca arriba y haz 5 compresiones torácicas con dos dedos en el centro del pecho (como en reanimación, pero más suaves y rápidas).

-Alterna golpes en la espalda y compresiones hasta que expulse el objeto o llegue ayuda.

Siga leyendo: Combates en la Sierra Nevada de Santa Marta ponen en riesgo a comunidades campesinas e indígenas

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida