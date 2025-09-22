Tragedia en paseo familiar: bebé de 2 años murió por asfixia tras ingerir una “gomita”

Lo que comenzó como paseo familiar para disfrutar de las playas de Taganga, en Santa Marta, terminó en tragedia con la muerte de una bebé de dos años, quien se asfixió tras ingerir una goma de dulce. El hecho ocurrió este fin de semana en Playa Grande, donde la familia procedente del departamento del Quindío, notó que la menor presentaba tos repentina, náuseas y dificultad para respirar. Lea también: ¡Qué descuido! Joven puso a calentar un brownie en el microondas e incendió su casa De inmediato, acudieron al personal turístico en busca de ayuda para que la niña expulsara el dulce haciendo que vomitara en dos oportunidades, pero su estado no mejoró. Ella fue trasladada en lancha hasta el centro de salud del corregimiento de Taganga, donde pese a los esfuerzos de los médicos, falleció.

El cuerpo sin vida fue enviado a Medicina Legal para dar inicio a los actos correspondientes por parte del Laboratorio Móvil de Criminalística de la (Sijín) de la Policía Metropolitana de Santa Marta.

¿Qué hacer en caso de atragantamiento en un bebé?