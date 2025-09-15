Benedetti, a la defensiva: audiencia clave en proceso por tráfico de influencias por caso Fonade

La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia programó para las 4:15 de la tarde de este lunes la audiencia preparatoria del juicio contra el ministro del Interior, Armando Benedetti, por su presunta responsabilidad en el delito de tráfico de influencias dentro del escándalo de corrupción conocido como el caso del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade).
La investigación se centra en supuestas gestiones indebidas que Benedetti habría realizado entre 2016 y 2017, cuando se desempeñaba como senador de la República. Según la acusación formal, el entonces congresista intervino para favorecer a la Sociedad Cameral de Certificación Digital (Certicámara S.A.), una filial de la Cámara de Comercio de Bogotá.
El presunto favorecimiento se habría materializado en la adjudicación del contrato número 2017865, del 1 de agosto de 2017, por un valor de $1.065 millones. La Corte investiga si Benedetti, a través de una asesora suya, influyó en directivos del Fonade para manipular los requisitos de la licitación y asegurar que Certicámara fuera la ganadora.