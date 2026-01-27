¿Se acabarán las llamadas desde las cárceles? Bloqueo de señal comenzará esta semana

El ministro de Justicia y del Derecho, Andrés Idárraga Franco, ordenó el bloqueo efectivo e inmediato de señales celulares en las cárceles de Cómbita, Valledupar y La Dorada como medida de choque contra la extorsión y la criminalidad que se coordina desde el interior de los centros de reclusión.
Durante la entrega de dotación de seguridad al personal del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) en la cárcel La Modelo, el jefe de la cartera de Justicia aseguró que “no puede ser posible que existiendo tanta tecnología, el único lugar del mundo donde no funcionan los bloqueadores de señal sea Colombia”.