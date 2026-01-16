Juzgado de Medellín denunció a directivo del Inpec por presuntamente autorizar traslado de Carlos Pesebre en el ‘tarimazo’

Se reavivó la polémica entorno al famoso “tarimazo” del Gobierno Petro. Recientemente, el Juzgado 13 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín formuló una denuncia contra el teniente coronel Rolando Antonio Ramírez Sanabria, entonces director de Custodia y Vigilancia del Inpec, por presuntamente, autorizar de manera irregular el traslado del condenado Freyner Alfonso Ramírez García, alias Carlos Pesebre, para participar en este acto público. Hay que recordar que el ‘tarimazo’ fue un evento controversial ocurrido el 21 de junio de 2025, donde el presidente Gustavo Petro compartió escenario con cabecillas de bandas criminales del Valle de Aburrá que fueron trasladados desde la cárcel de Itagüí hasta La Alpujarra, en Medellín. Le puede interesar: Comisión de Acusación abre investigación contra el presidente Petro por el “tarimazo” de Medellín

¿Cuáles fueron las razones que motivaron la denuncia?

Según el despacho judicial, el funcionario Ramírez Sanabria, al parecer, expidió de forma ilícita la Resolución 005208 del 19 de junio de 2025, con la que permitió la salida de alias Carlos Pesebre desde la cárcel de Itagüí hasta el Centro Administrativo La Alpujarra, sin contar con el aval del juzgado, única autoridad competente para autorizar traslados de personas privadas de la libertad. Para el juzgado, “ninguna autoridad administrativa puede asumir o usurpar esa función judicial”. La concejala de Medellín Claudia Carrasquilla calificó el caso como de “extrema gravedad” y aseguró que se trató de una actuación consciente por fuera de la ley. “Se utilizó a un condenado con fines políticos, se violó la ley de manera consciente y se usurparon funciones judiciales que no le corresponden al Inpec”, afirmó Carrasquilla. Según la concejala, la denuncia abre la puerta para investigar responsabilidades penales por este traslado y también permitiría revisar la salida de al menos otros ocho cabecillas de estructuras criminales del Valle de Aburrá que habrían participado en el mismo evento público. EL COLOMBIANO consultó con el Inpec para conocer su versión de los hechos ante esta denuncia y hasta el momento no se ha recibido respuesta.

Investigaciones en curso por el ‘tarimazo’