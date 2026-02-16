Más de 1.500 funcionarios retenidos por bloqueos de comunidades afro y campesinas en Bogotá

En la mañana de este lunes se han registrado varios bloqueos en distintas zonas de Bogotá. Particularmente, en inmediaciones del Centro Administrativo Nacional (CAN), en la localidad de Teusaquillo, sobre la Avenida El Dorado. Por estos bloqueos, se establece que al menos 1.500 funcionarios del Estado estarían retenidos. Además, se registraron retenciones en los juzgados administrativos, ubicados en el occidente de la capital. Sobre esto, funcionarios y empleados de la Rama Judicial señalaron que integrantes de comunidades indígenas bloquearon las puertas de acceso a la sede judicial, lo que impide tanto la entrada como la salida del personal. De acuerdo con los reportes, en el lugar, situado en la carrera 57 # 43-91, se impide la salida tanto de la entrada de las instalaciones de la sede.

Además, se habrían presentado comentarios ofensivos en medio de los reclamos, por lo que los trabajadores solicitaron la presencia de las autoridades para garantizar la normalidad en el lugar. Por su parte, la Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia (Corjusticia), a través de un comunicado en X (antes Twitter), expresó su “preocupación con ocasión de la retención ilegal de servidores judiciales de algunos despachos del Tribunal Superior de Cundinamarca y de los Juzgados Administrativos de Bogotá, entre otras personas, que denuncian que integrantes de la minga indígena han bloqueado todos los ingresos a la sede judicial, y les impiden la entrada y salida de las instalaciones ubicadas en la Carrera 57 No. 43-91”.

Se señaló además que solicitaban la “actuación urgente e inmediata de la Presidencia de la República, Alcaldía Mayor de Bogotá, Policía Nacional y demás autoridades responsables de controlar este hecho lamentable, que también afecta el servicio público esencial de administración de justicia, así como a la ciudadanía”.

Persisten manifestaciones por parte de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca

A propósito de los bloqueos, la jornada de este lunes ha estado marcada por marchas y protestas en este sector de la capital. Hace algunas horas se registraron plantones frente a las sedes del Ministerio de Educación y la Agencia Nacional de Tierras (ANT), por parte de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca (ACONC), que permanecen en zonas de la Universidad Nacional. Ya se han registrado agresiones entre los manifestantes y las personas que se encuentran en la zona. Estas manifestaciones están ubicadas en el Centro Administrativo Nacional (CAN), en la localidad de Teusaquillo, sobre la Avenida El Dorado en la Calle 26. Los manifestantes exigen un diálogo con el Gobierno del presidente Gustavo Petro para que se les otorguen garantías de seguridad en sus territorios, ante la situación de orden público que, según afirman, enfrentan en sus regiones.

Por su parte, el secretario general de la Alcaldía de Bogotá, Miguel Moyano, calificó este hecho como “absolutamente inaceptable”. “Absolutamente inaceptable la retención ilegal de personas en el CAN por parte de la llamada Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca”, escribió Moyano en un mensaje que compartió a través de su cuenta en X.

De acuerdo con su pronunciamiento, al tratarse de una situación que involucra directamente al Gobierno Nacional, impide que la Alcaldía de Bogotá solicite el uso de la fuerza para restablecer el orden público. “Por tratarse de un tema contra el Gobierno Nacional, son ellos quienes lideran la etapa de diálogo, lo cual impide que la Alcaldía de @Bogota solicite el uso de la fuerza para el restablecimiento del orden público”, indicó. También aseguró que mantiene acompañamiento a través de gestores, pero reiteró el llamado al Ejecutivo para que intervenga.