Apagón mundial en YouTube: miles de usuarios reportan caída del servicio, ¿lo notó?

La plataforma de video más importante del mundo experimentó una interrupción crítica en su funcionamiento durante la noche de este martes 17 de febrero. Le puede interesar: ¿Quiere eliminar sus datos personales de Google? Así lo puede hacer con la herramienta “Resultados sobre ti” Lo que inició como una serie de intermitencias aisladas se transformó rápidamente en un fallo global que dejó a millones de personas sin acceso al contenido audiovisual. Los reportes de fallas escalaron en cuestión de minutos, confirmando que el problema no se limitaba a una región específica o al internet en los hogares, sino que afectaba la operación internacional de la compañía propiedad de Google. “Si tienes problemas para acceder a YouTube en este momento, no estás solo: nuestros equipos están investigando esto y te informarán aquí con actualizaciones”, expresó la empresa a través de su cuenta de X.

La cronología del colapso

Según los registros de Downdetector, portal especializado en el monitoreo en tiempo real de los servicios digitales a nivel mundial, las anomalías comenzaron a detectarse a eso de las 7:44 de la noche de este martes 17. Sin embargo, la situación se agravó drásticamente poco después, alcanzando su pico máximo de reportes a las 8:14 de la noche, hora colombiana, cuando muchos usuarios se dieron cuenta de que ningún video cargaba.

Durante este lapso, la curva de quejas en redes sociales y plataformas de soporte técnico mostró un crecimiento exponencial, evidenciando la magnitud del incidente técnico.

El alcance de la interrupción en el servicio

El fallo es generalizado y no está vinculado a la conexión local de internet ni a dispositivos específicos en los hogares del mundo. La plataforma dejó de funcionar en su versión web, en la aplicación móvil y de manera independiente al sistema operativo utilizado (iOS o Android). Los usuarios se encuentran con una interfaz bloqueada que ni siquiera permite visualizar la página de inicio. Al intentar ingresar, el sistema despliega únicamente el logotipo de la empresa acompañado del mensaje: “Se produjo un error”, sin cargar ningún tipo de metadato o miniatura de video.

El mensaje que muestra la plataforma al intentar cargar un video. FOTO: YouTube

Luego de unas horas de problemas, a eso de las 9:21 de la noche de este martes, YouTube informó la razón de su problema desde su cuenta oficial de X. Al parecer hubo un problema con su sistema de recomendaciones, por lo que aseguraron que, por ahora, funciona la página de inicio de la plataforma. “Actualización: Un problema con nuestro sistema de recomendaciones impedía que los videos aparecieran en todas las plataformas de YouTube (incluida la página de inicio, la app de YouTube, YouTube Music y YouTube Kids)”, detallaron.

“La página de inicio ya está disponible, pero seguimos trabajando en una solución completa. ¡Pronto habrá más!”, concluyeron, por lo que esperan solucionar el problema por completo en las próximas horas.