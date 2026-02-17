Video | Así fue la atípica expulsión del técnico del DIM, Alejandro Restrepo, en Copa Libertadores, ¿el juez decidió bien?

Fue una escena extraña: el entrenador antioqueño Alejandro Restrepo reclamó al juez central del partido del DIM y Liverpool de Uruguay, válido por la segunda ronda de clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores, porque el futbolista charrúa Facundo Barceló, de 32 años, le recargó el cuerpo y lo tumbó después de que un balón saliera de la cancha.
Por la acción, los futbolistas del cuadro rojo le reclamaron al central. El cuerpo técnico del Medellín hicieron lo propio con el jugador del cuadro charrúa. El árbitro no vio mucho, ni sabía qué hacer. Lo llamaron del VAR. Se pensó que le iban a mostrar una imagen en la que se viera que el futbolista embistió, sin justa causa, al timonel.