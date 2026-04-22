¡Ojo! Se perdieron cerca de 400 armas de fuego en Bogotá: ¿qué pasó?

En medio de la crisis de inseguridad que atraviesa Bogotá, hay alerta por 393 armas que estaban bajo custodia de tres empresas de seguridad privada y estarían perdidas.

Según se informa El Tiempo, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada habría suspendido de manera inmediata las licencias de las tres compañías: Águila de Oro, Helam y Lacris Seguridad.

Todas compartirían un mismo coordinador de archivos, mediante un acuerdo de colaboración empresarial: Elkin David Polanco Pérez, quien tendría acceso directo al armamento de las tres. Las indagaciones administrativas de la Supervigilancia empezaron porque este tipo de convenio no está permitido.

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Este individuo tendría entre sus funciones la custodia del armamento, la verificación del estado de las armas, mantenimiento, reporte de novedades y control de los libros de registro.

El coordinador habría salido de vacaciones el 31 de diciembre, pero nunca regresó. Se supone que debía regresar en enero, pero no habría regresado a responder llamadas ni requerimientos.