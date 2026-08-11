Bogotá habilita cinco puntos de acopio para ayudar a los damnificados del terremoto: conozca dónde

Ante la emergencia que deja el fuerte terremoto que sacude al país, la Alcaldía de Bogotá anuncia la apertura de varios puntos de acopio en distintos sectores de la capital para recibir donaciones destinadas a las familias damnificadas.
“Las víctimas del terremoto nos necesitan”, señala el alcalde Carlos Fernando Galán a través de sus redes sociales, al hacer un llamado urgente a la ciudadanía para que se sume a la jornada de solidaridad.
Según informa la Alcaldía, las personas que viven en la capital pueden acercarse a cuatro sedes habilitadas para dejar sus donaciones. La primera de ellas es la Universidad Jorge Tadeo Lozano, ubicada en la carrera 4 # 22-61.